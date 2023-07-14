У чому головна небезпека нової соцмережі Цукерберга

Meta роками мінімізує у стрічці політику та погані новини. Бо це погано впливає на продажі. Рекламодавці люблять позитивний енґейджмент аудиторії. Більше сімейного контенту, більше інфлюенсерів, зірок, коучів, тупих дотепів, смішних відяшечок, зворушливих історій.

Тому треба позитив у стрічці та максимально збирати дані про користувачів – для якісного таргетування реклами.

Цукерберг не за Україну і не за Росію, він за EBITDA Meta. А кров, біль та ненависть просто зменшують продажі реклами.

У твіттері більше політики, більше жорстких дискусій, але й більше токсичності. І відколи Маск почав руйнувати Твіттер своїм хаотичним підходом, зокрема – руйнувати систему модерації контенту, звідти почали йти великі рекламодавці. Які не хочуть, щоб їхні товари асоціювалися зі страшними сварками між феміністками та трансґендерами під новиною про самогубство підлітка.

Саме тому Meta – машина по генерації мільярдів доларів кешу, а твіттер ледь виходить в нуль.

Водночас антимонопольні органи США та Європи вочевидь більше ніколи не дозволять Цуку купувати нові бізнеси. Meta уже й так надто велика і страшна. Тому було питання часу, коли Цук на фоні бардаку в твіттері і масових звільнень талантів звідти запиляє свій твіттер, тільки без блекджеку і політики, але з позитивчиком, щоб забрати туди рекламодавців і користувачів, які незадоволені токсичністю твіттера.

Meta відкрито декларує, що у Threads буде акцент на розвагах, спорті, зірках та позитиві.

Тому я не розумію, чому українці так поспішають заводити там акаунти. Цук буде ваші дописи про війну та ваші сварки песимізувати ще гірше, ніж твіттер – дописи про Каховку. І не тихцем, а на рівні задекларованої політики.

І, як на мене, це погано. Можна багато говорити про токсичність у соціалках, але вона є наслідком стимуляції алгоритмами залученості та економії на модерації. І це можна виправляти, було б бажання.

Натомість, якщо соціалки заради прибутку витіснятимуть з публічного простору політику та жорсткі дискусії про соціальні питання, то ці теми зникатимуть з дискурсу взагалі.

Споживачі соціалок ставатимуть аполітичними, без власних позицій та переконань, що формуються та відточуються, зокрема, в дискусіях. Це, зрештою, може вести до деградації демократії не гірше, ніж поляризація аудиторій. Інша крайність.

І, може, ми ще побачимо вимоги регуляторів до "загальних соцмереж" не песимізувати політичний контент, хтозна.

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