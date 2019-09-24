Вершина некомпетентности Виталия Кличко

Кабинет министров Украины одобрил увольнение Виталия Кличко с должности главы КГГА. Возможные досрочные выборы мэра Киева могут провести 8 декабря. Главные претенденты - депутаты от Слуги народа Александр Ткаченко и Андрей Холодов. Но, по данным соцопросов, Ткаченко сейчас занимает только третье место в рейтинге на пост мэра столицы Украины. Первые два у Кличко и Сергея Притулы. LIGA.net собрала мнения "за" (их можно прочитать тут, тут и тут) и "против" работы Кличка на посту мэра Киева.

Есть такой управленческий принцип, который гласит, что двигаясь по иерархической лестнице, каждый рано или поздно достигает уровня своей некомпетентности. То есть человек, демонстрируя успехи на работе, в бизнесе, политике, поднимается все выше, пока не оказывается, что на определенной позиции он уже не справляется, не компетентен. Но на ступень назад его вернуть трудно, ведь все помнят, какой он был эффективный и успешный. А еще в этом случае приходится признать, что инстанция, принявшая решение о карьерном росте такого руководителя, ошиблась. А ошибку никто признавать, естественно, не хочет. Вот и приходится терпеть некомпетентного руководителя на должности, где он не справляется с работой.

Именно об этом принципе, который некоторые воспринимают как шуточный, а некоторые вполне серьезно, я вспоминаю, когда заходит речь о работе киевского городского головы, нашего избранного мэра Виталия Кличко.

Он долго был крайне эффективен и успешен со всех сторон. Спортивный чемпион, мировая знаменитость, успешный бизнесмен. Его восприняли в украинской политике, как глоток свежего воздуха. Не сразу он утвердился политическим лидером, прошел через поражения, но всякий раз в нем видели перспективу и верили. В 2014 году была его вершина славы. По-прежнему мощный и видный, геройски проявивший себя на Майдане, любим народом, лидер популярной крупной партии… Казалось, что на следующей ступени – на решающей должности во власти он проявит себя во всей красе, уверенности и эффективности.

Что хорошего сделал Кличко, а до чего не дошли руки, читайте в материалах:

Выбрать мэра Киева - задача громады, а не Зеленского. Или нет?

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Кличко практически безальтернативно победил на выборах киевского мэра. И… ничего не произошло. Не то, что изменений к лучшему не произошло в управлении Киевом, наоборот, город стремительно деградирует в развитии. Масса конфликтов, хаоса, проблем. Никаких системных решений, участие неких темных личностей в дележе городских благ.

Кличко выбрали за его предыдущие заслуги, как выдающегося спортсмена, смелого политика, порядочного человека. Но когда он должен был на новой позиции мэра построить управление в городе, работать с большим штатом над разноплановыми, часто ему не интересными лично задачами, он оказался не готов. Не справился.

Именно это и называют - достиг вершины некомпетентности. Еще можно вспомнить и про эффект Даннига-Крюгера. Это состояние, когда человек даже не понимает, что он не компетентен на достигнутом уровне карьеры, хотя был вполне хорош на предыдущей ступени, за что и получил повышение.

Сейчас много говорят, можно ли Виталия Кличко уволить, надо ли его увольнять? Есть разные мнения. Моя точка зрения – в сложившейся ситуации Кличко должен сам написать заявление об отставке.

Кличко многие защищают и оправдывают. Хочу, как неравнодушный киевлянин, поспорить с такими людьми.

Например, аргумент, что мэр – это политик, а не хозяйственник, а потому может не отвечать за бардак в городе, я считаю несостоятельным. Мэр в нашем случае - организатор. Он должен организовывать усилия, использовать компетенции "крепких хозяйственников" для наилучшей работы. Но он этого не понимает. "Крепким хозяйственником" мэру кажется его заместитель Непоп, который погрузил Виталия в "теплую ванну" открытия одной новой школы в год. И Виталий даже не понимает, что это такая форма насмешки. Его же окружение над ним неслышно насмехается, выдавая как достижение то, что является жутким провалом. Восемь новых школ за пять лет – это для стремительно растущего Киева просто насмешка. Хотя каждая отдельно взятая школа – конечно, хорошо.

Туристический мостик, который сам Виталий не устает рекламировать, как свое достижение, хорош. Но на фоне вечного недостроя Подольско-Воскресенского моста, Дарницкого моста, который киевские власти за пять лет умудрились даже не принять официально в эксплуатацию, разрушающегося переполненного Южного моста – хвастовство прогулочным мостиком выглядит насмешкой над киевлянами.

Триста парков и скверов, созданных на бумаге, – тоже насмешка. Но Кличко этого не понимает. Он всерьез думает, что это парки. Тогда как даже в старых киевских парках нет деревьев, редеет растительность, нет освещения…

Киев погряз в мусоре, а за пять лет для качественной утилизации не сделано ничего.

Стены киевских домов изуродованы рекламой наркотиков и вандальными "граффити".

Городской транспорт – примитивный. Не организована даже продажа билетов. Электронный билет, который собираются вводить – тоже насмешка, потому что он не работает в маршрутках, где правит бал наличка и водители в растянутых майках, грязных шортах и спортивках.

Я даже не говорю о неконтролируемом строительстве и вакханалии уличной торговли. Кличко говорит, что он убирает МАФы. Это ему вложили в голову советники и заместители. На самом деле это не так. Торговые точки разного масштаба разрастаются и продолжают отбирать у киевлян проходы, тротуары…

Тема с парковками никуда не делась, невзирая на то, что уже два года назад принят соответствующий закон.

Полиция откровенно не уважает нашего мэра, городские власти и ничего не делает для поддержания порядка в городе.

Вот почему его надо уволить. Об этом надо говорить, а не о демократии. Виталий не справился с работой. Ждать еще больше года, пока будет избран новый мэр – пустая потеря времени.

А коллизия, может ли избранный мэр не быть назначенным головой КГГА, это просто дискуссия о применении инструмента. И демократия тут не при чем. Увольняют же назначенных премьер-министров за плохую работу, министров… Да и на местном уровне в Украине есть немало примеров, когда местные рады пользовались своим законным правом и увольняли избранных мэров.