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Восстановление Украины все еще под вопросом

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Восстановление Украины все еще под вопросом

Министр инфраструктуры Украины 2016-2019 гг
25.05.2023, 13:43

Через месяц мировые лидеры снова будут обсуждать план восстановления Украины. Однако вопросов к украинским властям больше, чем ответов.

Очередная конференция по восстановлению Украины состоится через месяц в Лондоне. Хотя бы на ней, после провалов предыдущих красивых конференций, мы, наконец, сможем представить видение Украины после Победы?

Есть ли мастер-план не ремонта разбитых окон, а структурных реформ и мощных проектов, которые заменят совок модерном?

Может кто-то показать офис, где сидят десятки гениев и по заказу Правительства 24/7 готовят это все? (На Банковой его нет, я проверял). Чтобы наши союзники сказали: вау, да украинцы не только сражаться могут, они знают, что нужно нации, которая хочет быть нашим успешным и надежным партнером! И мы гордо кивнули: да, мы такие!

Кроме экономики, у нас есть ряд неотложных внутренних проблем.

Почему главные предатели до сих пор не наказаны? Почему мы умалчиваем предательства, которые до сих пор плодятся?

Мы прекрасно знаем, благодаря чему и кому мы побеждаем. И не хуже знаем, почему и из-за кого мы так плохо готовились к войне. Может быть, достаточно уже притворяться блаженными?

Почему мы четко не артикулируем, что без нашего членства в НАТО мира не будет? Любые компромиссы по этому вопросу приведут к новой войне. И так же, как мы не согласны ни на какие варианты, кроме восстановления границ 1991 года, мы не имеем права обсуждать какие-либо альтернативы членству в Альянсе. Потому что воевать за политическую нерешительность придется нам, снова платить собственной кровью. И меня на руинах Бахмута или юга не волнует прощение ни одного бывшего или нынешнего мирового лидера, особенно если его нет.

И почему никто из наших чиновников, неожиданно появляющихся и таинственно исчезающих пачками, хотя бы ответственности за свои провалы не понесли?

Или все это армия должна делать, вернувшись из похода?

Кстати, об армии. Нет, я не об "экономии" в 30 000, чтобы кто-нибудь мог обновить свой автопарк или купить новую виллу. Кто занимается подготовкой к реабилитации и переквалификации вернувшихся с войны сотен тысяч военных? Кто думает о рабочих местах для них? Тех из них, кто хотя бы сможет вернуться на работу. Я уже даже не упоминаю о раненых или о трагедии семей погибших.

Мы не надеемся на льготы – их не будет. Мы просто хотим вернуться к нормальной жизни.

Опомнитесь, работайте!

Создайте промышленные кластеры: агро, добывающие, переработки, ІТ, робототехники, оборонки. И отгоните от них всех: таможенников, налоговиков, ОГПУ, СБУ, БЭБ, ДБР, НАБУ, кого там еще мы наплодили за все время. Два-три вида налогов онлайн и пусть создают рабочие места, а не по судам и кабинетам через адвокатов бегают.

Не надо ничего реформировать на холопский ум в государственном управлении – берите как в Польше или Чехии и – работайте.

Если, конечно, цель не состоит в том, чтобы выиграть войну и проиграть мир.

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возобновление Украины
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