RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
Crypto
Світ азарту
Вакансії
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Відновлення України все ще під питанням

Этот материал также доступен на русском
Відновлення України все ще під питанням

Міністр інфраструктури України 2016-2019 рр
25.05.2023, 13:43

Через місяць світові лідери знову обговорюватимуть план відновлення України. Однак запитань до української влади більше, ніж відповідей.

Чергова конференція з відновлення України відбудеться через місяць у Лондоні. Чи бодай на ній, після провалів попередніх красивих конференцій, ми нарешті спроможемося представити бачення України після Перемоги?

Чи є майстер-план не ремонту розбитих вікон, а структурних реформ і потужних проєктів, які замінять совок на модерн?

Може хтось показати офіс, де сидять десятки геніїв і на замовлення Уряду 24/7 готують це все? (на Банковій його немає, я перевіряв). Щоб наші союзники сказали: вау, так українці не лише битися можуть, вони знають, що треба нації, яка хоче бути нашим успішним і надійним партнером! І ми гордо кивнули: так, ми такі!

Окрім економіки, у нас є низка нагальних внутрішніх проблем.

Чому головних зрадникыв досі не покарано? Чому ми замовчуємо зради, які досі плодяться?

Ми прекрасно знаємо, завдяки чому і кому ми перемагаємо. І не гірше знаємо, чому і через кого ми так погано готувалися до війни. Тож, можливо, досить вдавати блаженних?

Чому ми чітко не артикулюємо, що без нашого членства в НАТО миру не буде? Будь-які компроміси щодо цього питання приведуть до нової війни. І так само, як ми не погоджуємося на жодні варіанти, окрім відновлення кордонів 1991 року, ми не маємо права обговорювати будь-які альтернативи членству в Альянсі. Бо воювати за політичну нерішучість доведеться нам, знову платити власною кровʼю. І мене на руїнах Бахмуту чи півдня не хвилює вибачення жодного колишнього чи нинішнього світового лідера, особливо, якщо його немає.

І чому ніхто з наших урядовців, які несподівано зʼявляються і таємниче зникають пачками, бодай відповідальності за свої провали не понесли?

Чи це все армія має робити, повернувшись з походу?

До речі, про армію. Ні, я не про "економію" у 30 000, щоб хтось міг оновити свій автопарк чи купити нову віллу. Хто займається підготовкою до реабілітації і перекваліфікації сотень тисяч військових, що повернуться з війни? Хто думає про робочі місця для них? Тих з них, що бодай зможуть повернутися на роботу. Я вже навіть не згадую про поранених чи про горе сімей загиблих.

Ми не покладаємося на пільги – їх не буде. Ми просто хочемо повернутися до нормального життя.

Схаменіться, працюйте!

Створіть промислові  кластери: агро, видобувна, переробка, ІТ, робототехніка, оборонка. І відженіть від них усіх: митників, податківців, ОГПУ, СБУ, БЕБ, ДБР, НАБУ, кого там ще ми наплодили за весь час. Два-три види податків онлайн і хай створюють робочі місця, а не по судах і кабінетах через адвокатів бігають.

Не треба нічого реформувати на хлопський розум у державному управлінні – беріть як у Польщі чи Чехії і – гаруйте.

Якщо, звісно, мета не полягає в тому, щоб виграти війну і програти мир.

Оригінал

Всі матеріали автора
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
відновлення україни
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Популярне
Спецпроєкти
 