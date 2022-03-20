Война в Украине продолжается. Мы живем со страхом за свою жизнь. Как не сойти с ума

Когда в стране идет война, все переворачивается с ног на голову, а от еще недавней счастливой жизни остались только воспоминания.

Пятый, 12-й и 21-й дни считаются переломными, особенно кризисными.

На пятый-шестой день накапливается усталость зон мозга, отвечающих за реакцию, человек может испытывать дереализацию, эмоциональное онемение или наоборот быть агрессивным, снижается эмпатия.

Это обычная реакция в ненормальных обстоятельствах.

Но уже через три недели человек адаптируется к новой жизни.

Как снизить уровень стресса и тревоги, если они уже пришли к вам

– Заботьтесь о себе.

Больше пейте: теплой воды, травяных настоев, бульона, ешьте больше жидкой пищи, смачивайте сухую гортань небольшими глотками, но регулярно. При этом употребляйте поменьше кофе и чая, откажитесь от энергетических напитков совсем.

– Одевайтесь тепло, удобно, по возможности найдите, верните себе ощущение хотя бы относительного комфорта и безопасности.

– Обращайте время от времени внимание на свое дыхание.

Прерывистое и поверхностное дыхание, задержка дыхания – это признаки стресса. Попытайтесь дышать животом. Когда вдыхаете, грудная клетка должна почти не двигаться, надувайте при этом живот. Когда выдыхаем живот опускается. Мы расслабляем внутренние мышцы и высвобождаем диафрагму, а легкие наполняем воздухом.

Вдох должен быть глубже, выдох – длиннее, чем вдох.

– Проветривайте комнату чаще, насколько это может быть возможно и безопасно там, где вы есть, выходите на улицу время от времени, когда нет комендантского часа или сигнала воздушной тревоги. Не проводите все время в укрытии, спускайтесь только во время тревоги.

– Используйте любую возможность поспать. Во время сна восстанавливаются все системы организма, происходит эмоциональное расслабление и забывание, высвобождается напряжение.

– Разминайтесь. Несколько приседаний, махи руками, побегайте, попрыгайте, потрите внутренние части рук, ладони, лицо, волосяную часть головы. Похлопайте себя по плечам, по бокам, это высвобождает эмоциональное напряжение и возвращает ощущение тела.

Станьте в полный рост и напрягите мышцы на пять-семь секунд, затем расслабьтесь на 20 секунд, повторите несколько раз.

Как успокоить ребенка, если сирены не перестают выть о тревоге

С детьми будьте немного внимательнее обычного. Но вести себя нужно естественно. Не плачьте, не рыдайте при детях. Это можно сделать наедине.

Для своего ребенка вы являетесь значимым лицом. Он воспринимает мир сквозь вашу призму. Следует помнить об этом. Заботьтесь о себе, старайтесь отдыхать и удовлетворять другие потребности, чтобы быть опорой для детей.

Младшим детям можно объяснять необходимость прятаться в подвале как своеобразную игру, кто первый, тот молодец, тот лучше подготовлен, мы тренируемся и тому подобное.

Старшим детям нужно говорить правду и делегировать некоторые обязанности: смотреть за меньшими, помочь старшим, взять животное на руки, свои вещи. Жизнь не остановилась, она продолжается, нам нужно адаптироваться и помочь это сделать детям.

Отвечать на их вопросы честно, но мягко. Говорить о событиях, объяснять, но выводить на понимание ситуации, на основную цель – выжить в сложных условиях и помочь другим.

Обязательно говорите детям о том, что война обязательно закончится, поэтому мечтаем и планируем нашу жизнь после войны. Вспоминайте светлые, красивые и смешные события, что поможет детям справляться с эмоциями.

Как читать новости так, чтобы не сойти с ума

Как мы оберегаем детей от холода и всяких невзгод, так нужно позаботиться о своем психологическом состоянии. Для этого попытайтесь воспринимать информацию дозировано. Не просматривайте новости часами, чтобы быть проинформированными, достаточно следить за ними 10 минут в час.

Нам кажется, что мы контролируем ситуацию и это снижает нашу тревогу. Но правда в том, что постоянный просмотр новостей только повышает ее.

Чего нельзя делать ни в коем случае. Что может еще больше увеличить уровень стресса

Война – самый высокий уровень стресса для человека. Неопределенность, неизвестность, новая ситуация. Много тревоги, страха, гнева и других сложных эмоциональных состояний.

У всех живых существ есть три типа реакции на стресс: бежать или избегать (у человека), нападать или гиперкомпенсировать и оцепенеть или сдаться.

Так вот, ни в коем случае не давайте себе закрыться, замереть или оцепенеть. Только активные действия помогают управлять тревогой.

Как это работает? Включаясь в новые процессы, мы переключаем внимание на другие вещи. От этого возникает чувство контроля того, что мы действительно можем влиять. Работая, общаясь, помогая другим людям, армии – это поддерживает наши ценности, возвращает нас к человеческому, мы справляемся с животными инстинктами.

Важно также создать рутину. Для себя и детей. Умываться, чистить зубы, жить по расписанию, организовать обучение для ребенка, продолжать активно жить.

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