Войну мы уже заслужили. А победу – еще нет

Крик души. Можете меня после этого колотить ногами, но я скажу.

Украинцы заслужили эту войну!

Нынешняя война является закономерным следствием 30 лет нашей бесхозяйственности, разгильдяйства, эгоизма, воровства, моральной деградации.

Мы проиграли страну, которая в 1991 году по уровню ВВП только в 5-7 раз уступала Китаю. Все спустили, разворовали, разрушили. Ничего и никого не ценили.

Почему так? Потому что "урвать", эгоизм, стало нравственным кредо наших людей.

Десять лет назад я занимался многоэтажным строительством. Я выгнал все украинские бригады – ленивые, вороватые, не отвечают за слова. Я нанял турок. Они работали в три раза эффективнее украинцев. Но украинец водитель, вез арматуру из металлобазы, по дороге воровал 20% объема.

У нас преуспевает культ хейта. Каждое ничтожество охотно самоутверждается, унижая и оскорбляя других. Почти под каждым моим видео был такой комментарий.

Нам нужен был мощный пинок, чтобы мы задумались – как же мы живем?

К сожалению, пока изменения демонстрирует лишь небольшая часть общества, словно атланты на своих плечах держат страну. До остальных еще не дошло... А это значит, что война еще не скоро закончится.

Ребятам на фронте очень тяжело. Часто приходит осознание, что то, что они сегодня защищают, не стоит жертв. Но тем больше их подвиг, потому что они борются за наш шанс на будущее. Они кладут жизнь за "кривой куст с колючими шипами" в надежде, что тот "расцветет розами".

Времени, чтобы нам измениться, все меньше. И каждый день оплачивается страшной кровавой ценой. И не власть гнилая. Власть – это люди, плоть от плоти, кровь от крови – наши люди. Легко на власть все переводить. Тогда не надо смотреть в зеркало.

Несмотря на все съеденное дерьмо, я всегда пытался видеть в каждом человеке "прекрасную белую чайку", как завещал Ричард Бах. И продолжаю верить в украинцев.

И, несмотря ни на что, продолжаю любить.

Вот поэтому и пишу это. Ибо любовь – это не "по головке гладить". Иногда именно любовь нуждается в том, чтобы обратить внимание на недостатки, сделать больно, чтобы человек изменился.

Мы должны стать теми изменениями, к которым мы стремимся. Стать Украиной Мечты.

Потому что войну мы уже заслужили.

А победу – еще нет.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.