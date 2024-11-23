Все страны "Большой семерки" проходили через то, через что сейчас проходит Украина. Они прошли этот путь с потерями, но также и с большими успехами

История – на стороне Украины. Тенденции показывают, что начинающие войну страны – проигрывают ее. Страны, ведущие войну на своей территории, даже против более сильного противника – выигрывают.

Эти тенденции статистически обоснованы, но они не являются 100%-ми, они – скорее показатель наибольшей вероятности. История не отвечает за то, какие решения принимаются нами, эти решения – наша ответственность.

Необходимы системные изменения в Украине ради успеха. В частности в правилах мобилизации.

Является ли нынешнее состояние мобилизации основанием для пессимизма? Конечно, нет. В целом ошибки при мобилизации или негативные новости с фронта – это лишь одна из точек этой войны. К сожалению, не последняя.

Нам необходимо выработать привычку не впадать в энтузиазм в хорошие моменты, и в депрессию – в плохие. Необходимо выработать психическую, экономическую стабильность.

Это – война на истощение. И в такой войне решает ее судьбу не только фронт, но и выдержка тыла.

Украина имеет запас прочности, все опросы показывают, что в обществе нет расколов, какие бы страсти не бушевали в соцсетях.

Я остаюсь "циничным оптимистом". В такой ситуации, как наша, впадать в пессимизм – фактически переходить на сторону врага. Это то, чего он от нас и хочет, на что направлены его усилия.

Наша задача – переформатирование целей, которых мы хотим достичь. Или это границы 1991 года, или мы готовы здесь на уступки в обмен на что-то.

У меня нет готового рецепта. Но мы должны искать рациональный ответ на этот вопрос.

Нельзя вползти в богатство, в успех, в них можно только вскочить. Такой скачок происходит во время кризиса, и очевидно, что война является таким кризисом.

Война – это всегда возможность. В ней сгорает то, что было нехорошим в прошлом, и она дает ощущение, что падать дальше некуда, и нужно наконец что-то делать.

Все государства "Большой семерки" проходили через то, через что сейчас проходит Украина. Через долгий период войн и революций. Через оптимизм и уныние.

Они прошли этот путь с потерями, но также и с большими успехами.

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