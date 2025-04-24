"Я вам покажу, откуда готовилось нападение" — или как относиться к потоку заявлений Трампа
Наверное, уместно напомнить, что тактика flood the zone with shit (затопить всех информационным дерьмом), которую исповедуют Трамп и его команда, будет только усиливаться, и нам стоит беречь себя, а не пытаться отреагировать на все.
Конечно, после таких ночей, как сегодняшняя — после демонстративного террора наших городов и Киева, в частности, после гибели людей — эти нападки на нас и заявления о "сделках Зеленского" и прочее выглядят особенно цинично.
Потому что Россия бросает ракеты, а Трамп — словесное дерьмо в соцсетях.
Как по мне, они выглядят и звучат как команда, которая совместно ведет войну: кинетическую и информационную.
Что означает эта тактика flood the zone with shit и как она на нас влияет:
- свободный человек привык полагаться на свободный информационный поток и веру в то, что в нем есть точность, факты и правда,
- но авторитаризм (нового типа, как трампизм) создал новую версию цензуры: это не запрет информации, а затопление информационного поля шумом, путаницей, ложью, газлайтингом,
- в этом дерьме теряется и смешивается правда и реальность, и — одновременно — усиливается эмоциональное восприятие,
- главное в этой системе — что выигрывает вирусность: если инфодерьмо стало вирусным, оно лезет изо всех щелей и затапливает нас.
Это замкнутый круг: оно прет — мы реагируем, мы реагируем — система жрет наши эмоции и увеличивает объемы дерьма — оно прет еще сильнее и затапливает.
Изобретатели этой тактики довольны, счастливы и продолжают атаковать.
Можно ли что-то сделать? Можно, но очень сложно.
Кроме очевидного — найти источники, которым стоит доверять, и не мониторить весь информационный спам с утра до ночи, можно еще попробовать сделать невозможное. Взломать систему, изменив стимулы.
Например, относиться к заявлениям Трампа и Ко как к мему "я вам сейчас покажу, откуда готовилось нападение".
Как к заявлениям усов Пескова.
Когда вы в последний раз всерьез нервничали и массово обсуждали каждую реплику усов Пескова — если только вы не профессиональный дипломат, политолог (или эксперт, журналист), которому это нужно для работы? Вот именно.
Мне, конечно, грустно это говорить, но самый великий лидер действительно великой страны и люди вокруг него скатились сейчас где-то до уровня информационного обслуживающего персонала Кремля.
Именно так к этому и стоит относиться.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.