"Я вам покажу, звідки готувався напад" – або як ставитись до безкінечних заяв Трампа
Напевне, доречно нагадати, що тактика flood the zone with shit (затопити нас усіх інформаційним лайном), яку сповідує Трамп і його команда, буде лише посилюватися, і нам варто берегти себе, а не намагатися відреагувати на все.
Звісно, що після таких ночей, як сьогодні — після демонстративного терору наших міст і Києва, зокрема, і загибелі людей — ці напади на нас і заяви про "угоди Зеленського" etc виглядають особливо цинічно.
Бо Росія кидається ракетами, а Трамп – словесним лайном із соцмереж.
Як на мене, вони виглядають і звучать як команда, яка спільно веде війну: кінетичну й інформаційну.
Що означає ця тактика flood the zone with shit і як вона на нас впливає:
- вільна людина звикла покладатися на вільне функціонування інформпотоку і віру, що в ньому є точність, факти і правда,
- але авторитаризм (нового типу, як трампізм) створив нову версію цензур: це не заборона на інформацію, а затоплення інформаційного поля шумом, плутаниною, брехнею, газлайтингом,
- у цьому лайні губиться і змішується правда і реальність, і – одночасно – підсилюється емоційне сприйняття,
- головне у цій системі – що виграє вірусність, якщо інформлайно стало вірусним, воно пре з усіх дір і затоплює нас.
Це замкнене коло: воно пре – ми реагуємо, ми реагуємо – система жере наші емоції і збільшує кількість лайна – воно пре ще більше і затоплює.
Винахідники цієї тактики щасливі, задоволені, продовжують атакувати.
Чи можна щось зробити? Можна, але дуже складно.
Окрім очевидного – знайти джерела, яким варто довіряти, і не моніторити увесь інформаційний спам зранку до ночі, можна ще спробувати зробити неможливе.
Зламати систему, змінивши стимули.
Наприклад, ставитися до заяв Трампа і Ко як до мему "я вам щас покажу, откуда готовілось нападєніє".
Як до заяв вусів Пєскова.
Чи давно ви нервувалися і масово обговорювали кожну заяву вусів Пєскова – якщо ви не професійний дипломат, політолог (чи експерт, журналіст/ка), яким це для роботи потрібно? Отож.
Мені, звісно, прикро через це, але найвеличніший лідер справді великої країни і люди навколо нього скотились зараз десь до рівня інформаційної обслуги Кремля.
Так до цього і варто ставитися.
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