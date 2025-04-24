Напевне, доречно нагадати, що тактика flood the zone with shit (затопити нас усіх інформаційним лайном), яку сповідує Трамп і його команда, буде лише посилюватися, і нам варто берегти себе, а не намагатися відреагувати на все.

Звісно, що після таких ночей, як сьогодні — після демонстративного терору наших міст і Києва, зокрема, і загибелі людей — ці напади на нас і заяви про "угоди Зеленського" etc виглядають особливо цинічно.

Бо Росія кидається ракетами, а Трамп – словесним лайном із соцмереж.

Як на мене, вони виглядають і звучать як команда, яка спільно веде війну: кінетичну й інформаційну.

Що означає ця тактика flood the zone with shit і як вона на нас впливає:

вільна людина звикла покладатися на вільне функціонування інформпотоку і віру, що в ньому є точність, факти і правда,

але авторитаризм (нового типу, як трампізм) створив нову версію цензур: це не заборона на інформацію, а затоплення інформаційного поля шумом, плутаниною, брехнею, газлайтингом,

у цьому лайні губиться і змішується правда і реальність, і – одночасно – підсилюється емоційне сприйняття,

головне у цій системі – що виграє вірусність, якщо інформлайно стало вірусним, воно пре з усіх дір і затоплює нас.

Це замкнене коло: воно пре – ми реагуємо, ми реагуємо – система жере наші емоції і збільшує кількість лайна – воно пре ще більше і затоплює.

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Винахідники цієї тактики щасливі, задоволені, продовжують атакувати.

Чи можна щось зробити? Можна, але дуже складно.

Окрім очевидного – знайти джерела, яким варто довіряти, і не моніторити увесь інформаційний спам зранку до ночі, можна ще спробувати зробити неможливе.

Зламати систему, змінивши стимули.

Наприклад, ставитися до заяв Трампа і Ко як до мему "я вам щас покажу, откуда готовілось нападєніє".

Як до заяв вусів Пєскова.

Чи давно ви нервувалися і масово обговорювали кожну заяву вусів Пєскова – якщо ви не професійний дипломат, політолог (чи експерт, журналіст/ка), яким це для роботи потрібно? Отож.

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Мені, звісно, прикро через це, але найвеличніший лідер справді великої країни і люди навколо нього скотились зараз десь до рівня інформаційної обслуги Кремля.

Так до цього і варто ставитися.

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