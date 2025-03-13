Как это упростит процесс для военнообязанных и снизит бюрократическую нагрузку

Верховная Рада на этой неделе во втором чтении рассмотрит законопроект 12093. Благодаря ему действующие военнослужащие будут освобождены от штрафа за не обновленные данные. А в приложении "Резерв+" появится сервис для уплаты этого штрафа без визита в ТЦК. Расскажу подробнее.

Почти четыре миллиона украинцев обновили данные в Резерв+ после изменений в закон о мобилизации. Однако часть граждан этого не сделала. Например, не хотела идти в ТЦК и тратить время на решение вопроса.

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Кто-то уже имел штраф, но пошел служить. А кто-то долго жил за границей и не мог авторизоваться через BankID в Резерв+, чтобы обновить данные.

Обязанность государства в этом случае — помочь своим гражданам. Поэтому Минобороны поддерживает этот законопроект.

Прежде всего мы хотим помочь военнослужащим, у которых есть такой штраф. Они уже служат и выполняют долг перед Украиной. Известны случаи, когда человек только мобилизовался или подписал контракт с бригадой и вынужден платить штраф из своей зарплаты. Так не должно быть.

Также это позволит людям, которые не обновили данные, стать чистыми перед законом. Мы дадим им возможность оплатить штраф быстро и удобно. Государство заинтересовано в том, чтобы его граждане имели актуальный статус, не боялись проверок и спокойно приносили пользу Украине.

Как я уже отметила, штраф можно будет оплатить в Резерв+. По собственной инициативе — альтернатива с оплатой офлайн остается. Но в приложении это будет быстрее и прозрачнее. Без ожидания обработки и подтверждения платежа.

Кроме того, это не новая практика для нас, поскольку в Украине уже несколько лет успешно работают штрафы за нарушения ПДД или административные правонарушения в Дії.

На все про все — буквально несколько кликов. Без визита в ТЦК, без взаимодействия с людьми, без написания заявления о нарушении от руки.

Так мы снимаем нагрузку с людей, которым не придется тратить время на бюрократию. А также с работников ТЦК, чтобы они занимались задачами мобилизации, а не администрированием штрафов.

Как это будет работать

Человек в Резерв+ подает заявление, что признает нарушение. В Резерв+ поступает постановление о нарушении. Человек оплачивает штраф по реквизитам в приложении — и все. Оплата подтверждается, и постановление считается выполненным.

Однако у этого сервиса будут определенные правила

С момента подачи заявления о нарушении в Резерв+ и вынесения постановления у человека будет 20 дней, чтобы оплатить штраф со скидкой 50%.

Если этого не сделать, сумма штрафа удвоится. Через следующие 20 дней он снова увеличится в два раза, а возможность оплатить его в Резерв+ будет заблокирована.

Оплата штрафов продолжает превращать Резерв+ в экосистему сервисов для военнообязанных, где можно решить любой вопрос, не тратя на это много времени.

Она сопровождает человека на всех этапах: от формирования военного документа и оформления отсрочки — до уплаты штрафа.

Это еще один шаг к гуманной коммуникации государства с людьми через цифровизацию.

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