Як це спростить процес для військовозобов’язаних та зменшить бюрократичне навантаження

Верховна Рада цього тижня у другому читанні розглядатиме законопроєкт 12093. Завдяки йому чинні військовослужбовці звільнятимуться від штрафу за непоновлення даних. А у застосунку "Резерв+" зʼявиться сервіс для сплати цього штрафу без походу до ТЦК. Розповім про все детальніше.

Майже чотири мільйони українців оновили дані у Резерв+ після змін до закону про мобілізацію. Втім, певна частина громадян цього не зробила. Наприклад, не хотіла йти до ТЦК та витрачати час на розв’язання питання.

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Хтось мав штраф, але пішов служити. А хтось довго жив за кордоном і не мав можливості авторизуватися через BankID у Резерв+, щоб оновити дані.

Обов’язок держави у цьому разі — допомогти своїм громадянам. Тому Міноборони підтримує цей законопроєкт.

Перш за все ми хочемо допомогти військовослужбовцям, які мають такий штраф. Вони вже служать і виконують обов’язок перед Україною. Відомі випадки, коли людина тільки мобілізувалася чи підписала контракт із бригадою та зі своєї зарплати сплачує штраф. Так не має бути.

Також це дозволить людям, які не оновили дані, стати чистими перед законом. Ми дамо їм можливість сплатити штраф швидко і зручно. Бо держава зацікавлена, щоб її громадяни мали актуальний статус, не боялися перевірок і продовжували спокійно приносити користь в Україні.

Як я вже зазначила, штраф можна буде сплатити у Резерв+. За власною ініціативою — альтернатива з оплатою офлайн залишається. Але у застосунку це буде швидше та прозоріше. Без очікування, коли платіж опрацюють і підтвердять.

До того ж це не нова практика для нас, оскільки в Україні вже кілька років успішно працюють штрафи за порушення ПДР чи штрафи за адмінпорушення в Дії. На все про все буквально кілька кліків. Без походу до ТЦК, без взаємодії з людьми, без написання заяви про порушення від руки.

Так ми знімаємо навантаження з людей, бо їм не треба буде витрачати час на бюрократію. А також із працівників ТЦК, щоб вони займалися завданнями мобілізації, а не адмініструванням штрафів.

Як це працюватиме

Людина у Резерв+ подає заяву, що визнає порушення. У Резерв+ надходить постанова про порушення. Людина сплачує штраф за реквізитами в застосунку — і все. Оплата підтверджується, і постанова вважається виконаною.

Втім, у цього сервісу будуть певні правила

З моменту подання заяви про порушення у Резерв+ та ухвалення постанови про порушення людина матиме 20 днів, щоб сплатити штраф зі знижкою у 50%.

Якщо цього не зробити, то він зросте вдвічі. Після наступних 20 днів він знову зросте в два рази, а можливість сплатити його у Резерв+ буде заблокована.

Оплата штрафів продовжує перетворювати Резерв+ на екосистему сервісів для військовозобов’язаних, де можна розв’язати будь-який запит і не витрачати на це багато часу.

Вона супроводжує людину на всіх етапах: від формування військового документа та оформлення відстрочки — до оплати штрафу.

Це ще один крок до людяної комунікації держави із людьми за допомогою цифровізації.

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