Заметки из Николаева: как московские ракеты сбивают с нашего Юга имперский миф

По Николаеву все время бьют баллистикой, прицельно: судостроительный завод, городской театр, облгосадминистрация… В первый же день по приезде меня поднял с утра взрыв – я даже вскрикнула: "Ого!" – казалось, разорвалось прямо под окнами гостиницы, хотя на самом деле ракета попала в СТО за рекой, на окраине города; один человек погиб.

Вечером после выступления, во время автограф-сессии, услышала, как переговариваются в очереди молодые женщины: "Ну вот, так тяжело начался день – и так красиво закончился!" (вот для чего нужны литфесты во время войны!).

На следующий день удалось заглянуть в городской театр (бывший, до самого 2022-го, Русский драмтеатр им. Чкалова, sic!!) – и убедиться, что он тоже переполнен (сцена в укрытии), зрители сидят на приставных стульях (у меня еще и на сцене сидели! – везде, где было место).

И повсюду николаевцы с хозяйской гордостью показывают свое "было – стало": вот тут у нас был прилет, мы сделали таблички, можете посмотреть по QR-коду, а тут мы оставили кусок ракеты, застрявший в дереве, а здесь после прилета поменяли экспозицию, еще не закончили, но камин уже отреставрировали, хотите увидеть?..

Мемориализация нынешних событий здесь идет очень активно, чувствуется, что именно здесь пульсирует живая жизнь и творческая энергия города — вплоть до появления "народных памятников".

Мне, например, так и не удалось выяснить, кто автор памятника на фото, которым заканчивается Аллея Героев на центральной площади, николаевцы только пожимали плечами – "просто отлили", говорили, на одном из местных заводов, – так забывают автора песни, которую "поют все", потому что и правда, памятник получился универсальным, "про всех", и в ландшафт, включая разбомбленную облгосадминистрацию на заднем плане, вписался идеально (жаль, фото этого не передает, придется вам поверить мне на слово).

Фото: Николаев

Может, именно в Николаеве лучше всего видно, как нынешняя война ДЕКОЛОНИЗИРУЕТ Украину – как московские ракеты сбивают с нашего Юга двухсотлетние наслоения имперского мифа.

Читайте также Неспособность вырабатывать собственное знание как главная форма колониальной зависимости

До освобождения погребенного под ним мифа казацкого (и, соответственно, темы участия наших "козаченьків" в строительстве империи, которая без нас, как выяснилось, "не едет") дело, правда, пока не дошло – памятник Николаю Аркасу (второму), обещанный городу еще на заре Независимости отдельной стелой, так до сих пор и НЕ стоит там, на месте разрушенного большевиками Аркасовского дворца.

И уж ни одного упоминания в городской топонимике ни о матери Николая Николаевича, Софии Богданович-Аркас, ни о деде Петре БогданОвиче – как раз одном из тех казаков, которые после падения Гетманщины перешли из бунчуковых товарищей в царские контр-адмиралы, или, по Шевченко, в "дядьки отечества чужого" (с), – но чьи внуки через сто лет основывали для нас "Громади" и "Просвіти", и не только в Николаеве…

По линии одной лишь этой династии можно было бы восстановить собственную, не импортированную "от Лужкова" и Екатерины II, историю города – как показательную для всего нашего Причерноморья, – но это пока не стало предметом местных войн за идентичность.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net