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05.02.2020, 09:28

ЗаШугаринг, или Как бацька Лукашенко с коррупцией борется

ЗаШугаринг, или Как бацька Лукашенко с коррупцией борется
редактор онлайн-портала mediakritika.by

В Беларуси происходит что-то удивительное: на полпути разворачиваются самолеты, пропадают директора ВСЕХ сахарных заводов, Лукашенко раскрывает схемы

Последнюю неделю события в соседней стране напоминают то ли сюжет из фильма о Джеймсе Бонде, то ли анекдот о диктаторах: возвращенные самолеты, люди в черном, пропажа директоров госкомпаний, Александр Лукашенко с экранов обличает топ коррупцию. LIGA.net попросила беларусского журналиста Янину Мельникову, редактора онлайн-портала Mediakritika.by, рассказать, что происходит. 

Это история для кинематографа.

Эта детективная история началась 12 дней назад. В небе над польским Вроцлавом внезапно развернули пассажирский самолет, принадлежавший авиакомпании Белавиа, который летел из Минска в Мюнхен. О том, что они вернулись в страну вылета, пассажиры самолета узнали уже перед самым приземлением.

Поначалу речь шла о технической неисправности, но когда в салон зашли "люди в черном", закрывающие лица шарфами, и зачитали список пассажиров, которым надлежит "пройти", сомнений не осталось: именно из-за этой группы граждан самолет и развернули.

Свидетели говорили, что с борта сняли около шести человек, по факту – две семьи, мужчины лет пятидесяти, их жены и дети. Назывались фамилии. Как оказалось, не совсем точные.

Такой разворот не мог остаться незамеченным. Журналисты попытались выяснить, кем же были люди, ради которых Беларусь 24 января развернула самолет более часа находившийся в небе и уже успевший пересечь границу.

Спустя несколько дней по косвенным данным удалось выяснить, что речь шла как минимум о Михаиле Криштаповиче, который на тот момент возглавлял Городейский сахарный завод более 20 лет. Криштапович с семье отправлялся в отпуск, но что-то пошло не так.

Позже выяснилось, что также исчезли со своих рабочих мест Дмитрий Егоров, директор Скидельского сахарного завода, Николай Прудник директор Слуцкого сахарорафинадного комбината (предполагается, что Прудник был вместе с Криштаповичем в самолете). Виктор Миронов, директор Жабинковского сахарного завода, а также руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов.

И Госпогранкомитет, и Комитет государственной безопасности, и Следственный комитет, куда ежедневно звонили журналисты, от любых комментариев воздерживались.

Лишь 30 января "сахарное дело" скупо прокомментировал генпрокурор Беларуси Александр Конюк. По его словам, оно было связано с дебиторской задолженностью: речь шла о мошеннических схемах, "которые заключались между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими".

Кульминация "операции зашугаринга", как ее успели окрестить пользователи социальных сетей, случилась 4 февраля, когда президент Лукашенко, находившийся с рабочим визитом в Гомельской области, внезапно решил прокомментировать "исчезновение директоров". По словам Александра Лукашенко "такого в Беларуси еще не было".

"Что сделали эти дельцы? Они создали в Москве торговый дом. Можно было через концерн продать, договориться по цене и продать на рынке сахар… С этих заводов, по бросовым ценам продавали торговому дому в Москве белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками раздавали этим директорам заводов", — объяснил схему президент.

По словам Лукашенко, его возмутил факт фиктивного возврата сахара из России в Беларусь по завышенной цене, в то время как он лично "сражается за эту копейку по нефти, газу, металлам", чтобы люди "зарплату имели".

Лукашенко признался, что лично отдавал распоряжение вернуть самолет "Белавиа".

Нельзя сказать, что подобные спецоперации – диковинка для Беларуси. Президент не раз признавался, что лично отдавал приказы по задержанию тех или иных бизнесменов, которые возглавляли крупные государственные предприятия.

Впрочем, большинство из них после публичного позора и небытия, возвращались в строй. Чаще всего в должностях директоров колхозов и других убыточных сельскохозяйственных предприятий.

Справедливости ради раньше в стране все же не обезглавливали одновременно всю отрасль. По всей видимости, подобный "зашугаринг" - сигнал для всех руководителей крупных концернов и предприятий – страна переживает не самые легкие экономические времена. И просто так класть деньги в свои карманы – уже не вариант. Придется делиться с казной, а то и отдавать в нее все заработанное.

И чтобы сомнений в справедливости президентского гнева не осталось, государственное телевидение Беларуси уже анонсировало спецрепортаж "Сахарная мафия", который покажут в прайм-тайм беларусскому электорату.

Не забываем, что в этом году страну ждут очередные президентские выборы Лукашенко. Так что маленькая победоносная война над мафией, пусть и сладкой, ему сейчас только на руку.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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Теги: александр лукашенко, сахарные директора, коррупция в Беларуси
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