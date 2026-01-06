Житній ринок як тест на цивілізованість: слухати громаду, а не "продавлювати" рішення
Чим відрізняється зробити ремонт у своїй квартирі від створення громадського простору? Моя відповідь – кількістю зацікавлених сторін.
Для ремонту у квартирі ми можемо зайти в Pinterest, скористатися консультацією менеджера в салоні шпалер та поставити завдання бригаді будівельників. Для очікуваного результату всі рішення ми обговорюємо з дружиною (або чоловіком), враховуємо інтереси дитини та кота. І тоді всі насолоджуємося спокоєм в новому просторі, дбайливо створеному для свого осередку.
Коли йдеться про такі важливі міські об’єкти, як Житній ринок, логіка "я роблю, як я бачу/хочу" не працює взагалі. Тому що Житній – це не моя квартира. Це частина міської інфраструктури, громадський простір, символ та функція (торгівля), це культурний шар, це економіка малих виробників, це простір соціальної взаємодії, це памʼятка архітектури.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Коментарі (0)