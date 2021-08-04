На 12 день после начала Олимпиады в Токио Украина занимает 61 место в командном зачете. Есть шансы, что наша страна улучшит свое положение, но вероятность, что мы повторим успехи прошлых игр, невелика. Например, на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году мы были 14-мы.
LIGA.net решила обратиться к науке и статистике, чтобы ответить на вопрос, от чего зависит результат стран на Играх и как Украине улучшить показатели. Может быть, дело в призовых за медаль, количестве населения, деньгах на спорт, системе подготовки?
Сейчас (на 12 день Олимпиады) лидеры командного зачета — сборные Китая и США. Первая – по количеству золотых медалей (32), а США по общему количеству — у них 75 медали. Для сравнения у Украины семь медалей, одна серебряная, а остальные — бронзовые.
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США лидируют не только на этих Олимпийских играх, но и в истории олимпийского движения. До начала состязаний в Японии американские атлеты завоевали 2523 медали в летних видах спорта. Ближайший преследователь — СССР, такой страны нет уже 30 лет, но она на втором месте со 1010 медалями (если сложить успехи СССР и России, как правопреемницы Союза, то выйдет 1436 медалей). На третьем месте Британия с 851 медалью. "Золотой" лидер токийской Олимпиады Китай завоевал 546 медалей и находится на седьмом месте. Украинские спортсмены за 30 лет добыли 120 медалей.
|Страна
|Медалей за историю
|Медалей на 1 млн населения
|США
|2523
|7.6
|СССР
|1010
|3.5
|Британия
|851
|13.1
|Франция
|731
|11.2
|Германия
|615
|7.3
|Италия
|577
|9.5
|Китай
|546
|0.4
|Австралия
|501
|19.6
|Швеция
|494
|48.9
|Венгрия
|491
|50.8
Связан ли долгосрочный успех страны в спорте с количеством населения? Мол, в США и СССР по 300 млн населения, было из кого выбирать. Скорее нет, самая многолюдная страна Китай — демонстрирует спортивные успехи только последние 30 лет. А миллиардная Индия за всю историю завоевала 28 медалей. Ученые также не видят зависимости между количеством населения и успехами на Олимпиаде, и подчеркивают, что размер ВВП страны намного больше коррелирует с количеством медалей. "Мы находим убедительные доказательства того, что другие ресурсы, в частности национальный доход, важны для подготовки спортсменов-олимпийцев. Также отметим, что доход на душу населения и численность населения имеют очень схожие эффекты, что позволяет предположить, что общий ВВП – лучший показатель национальных олимпийских результатов", – пишет в своей статье Эндрю Бернард.
Пересчет количества медалей на 1 млн населения и вовсе переворачивает представление о спортивных народах: всех опережает пяти миллионная Финляндия. Эта малочисленная и северная страна на летних Олимпиадах заработала 303 медали или 55 на 1 млн населения. Даже в общем зачете 303 медали — это 15 место и очень хороший показатель. Всего на одну больше у 37-ми миллионной Канады. Олимпийская "успешность" украинцев в пересчете на миллион населения — 3 медали (55 место в "мировом" зачете).
Возможно, американских и китайских спортсменов мотивируют денежные выплаты за медали? Нет. США вообще не очень щедры к спортсменам — они платят $37 500 за каждую золотую медаль. Сколько платит Китай сейчас неизвестно, в 2008 году платили $51 000.
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Американский спортивный успех не очень коммерчески привлекателен. Олимпийцы суперзвезд могут зарабатывать сотни миллионов, как Майкл Фелпс или Усэйн Болт. В то время как доходы обычных американских олимпийских чемпионов не превышают $50 000 в год. А есть совсем удивительные случаи — вот история олимпийца с доходом в $8000.
На порядок выгоднее быть олимпийским призером в азиатских странах. Сингапур и Тайвань платит спортсменам свыше $700 000 за золотую медаль, Индонезия и Бангладеш — $350 000 и $300 000 соответственно. Впрочем, платить им приходится не часто — Бангладеш никогда не брал медали на Олимпиаде, у Сингапура их 5 за всю историю. Украина выплатит за золотую медаль $125 000 (если будут).
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сингапур
|737000
|369000
|184000
|Тайвань
|716000
|Индонезия
|346000
|Бангладеш
|300000
|150000
|100000
|Казахстан
|250000
|150000
|75000
|Малайзия
|236000
|71000
|24000
|Италия
|213000
|107000
|71000
|Филиппины
|200000
|99000
|40000
|Венгрия
|168000
|126000
|96000
|Украина
|125000
|80000
|55000
|Косово
|119000
|71000
|480000
|Бразилия
|49000
|29000
|20000
|Япония
|45000
|18000
|9000
|США
|37500
|22500
|15000
|Южная Африка
|37000
|19000
|7000
|Германия
|24000
|18000
|12000
|Канада
|16000
|12000
|8000
|Австралия
|15000
|11000
|7000
Дэниел Райх, научный сотрудник Института количественных и социальных наук Гарвардского университета (IQSS), в 2016 году предложил свою формулу успеха на Олимпиаде — под аббревиатурой WISE.
W: поддержка женщин в спорте. Малое количество женщин подразумевает, что страна не сможет завоевать медали в женских видах спорта. Например, Китай в последнее время завоевывает больше медалей, чем любая другая страна, за исключением США. В китайской делегации 51% женщин, это самый высокий показатель среди всех стран.
I — институционализация. Если страны создают централизованную систему для выявления и поддержки (финансовой и инфраструктурной) талантливых спортсменов, они, как правило, добиваются лучших успехов. Райх приводит в пример "институционализацию" спорта в СССР в 1960-х и 1970-х годах. Современные примеры — Австралийский институт спорта (AIS) и норвежский Olympiatoppen (OT). Австралия и Норвегия проводят настолько эффективную спортивную политику, что ученые даже назвали эти ведомства "фабриками медалей". Исключение из правил — США, где есть только некоммерческая организация Олимпийский комитет США (USOC), которая не получает федерального финансирования.
S — специализация. Райх советует делать ставку на виды спорта, где страна наверняка возьмет медали. Например, Австралия сосредоточилась на плаванье (30% от всех выигранных медалей, нынешняя Олимпиада это подтверждает), Китай инвестировал в женскую тяжелую атлетику, Эфиопия и Ямайка — в бег.
Олимпиады стоят баснословно дорого, а интерес зрителей падает. И это очень плохая комбинация.
Олимпиада в Токио станет самой дорогой в истории Игр. Власти Японии повысили смету вдвое до $15 млрд, японские аудиторы говорят, что траты составили уже $20 млрд, а СМИ насчитали — к $28 млрд. Это почти в четыре раза больше, чем японцы планировали потратить, подавая заявку в 2013 году. Десятки миллиардов долларов и кратное превышение сметы, это типичная история последних Олимпиад.
Затраты растут, а зрительский интерес падает. По данным Nielsen, Олимпийские игры в Рио смотрели по телевизору 3,2 млрд человек, а предыдущие в Лондоне — 3,6 млрд. Результат токийской еще неизвестен, но уже говорят, что интерес зрителей в США и Европе стремительно падает. Если открытие Олимпиады в Лондоне 9 лет назад посмотрели 41 млн зрителей из США, то Токийское открытие — только 17 млн человек (падение 58%). В Германии с 2008 года аудитория упала на 73%, в Британии — на 61%.
Причинами падения просмотров в этом году Reuters называет разницу в часовых поясах с Японией, COVID-19 и уменьшение количества стримингов, ведущих трансляцию.
Международному олимпийскому комитету (МОК) и будущим хозяевам Парижу (2024) и Лос-Анджелесу (2028) стоит перепридумать Олимпийские Игры. Как это уже было в 1970-х и 1980-х годах, когда МОК чуть не обанкротился.
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