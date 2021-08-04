На 12 день после начала Олимпиады в Токио Украина занимает 61 место в командном зачете. Есть шансы, что наша страна улучшит свое положение, но вероятность, что мы повторим успехи прошлых игр, невелика. Например, на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году мы были 14-мы.

LIGA.net решила обратиться к науке и статистике, чтобы ответить на вопрос, от чего зависит результат стран на Играх и как Украине улучшить показатели. Может быть, дело в призовых за медаль, количестве населения, деньгах на спорт, системе подготовки?

Количество медалей за всю историю Игры

Сейчас (на 12 день Олимпиады) лидеры командного зачета — сборные Китая и США. Первая – по количеству золотых медалей (32), а США по общему количеству — у них 75 медали. Для сравнения у Украины семь медалей, одна серебряная, а остальные — бронзовые.

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США лидируют не только на этих Олимпийских играх, но и в истории олимпийского движения. До начала состязаний в Японии американские атлеты завоевали 2523 медали в летних видах спорта. Ближайший преследователь — СССР, такой страны нет уже 30 лет, но она на втором месте со 1010 медалями (если сложить успехи СССР и России, как правопреемницы Союза, то выйдет 1436 медалей). На третьем месте Британия с 851 медалью. "Золотой" лидер токийской Олимпиады Китай завоевал 546 медалей и находится на седьмом месте. Украинские спортсмены за 30 лет добыли 120 медалей.

Страна Медалей за историю Медалей на 1 млн населения США 2523 7.6 СССР 1010 3.5 Британия 851 13.1 Франция 731 11.2 Германия 615 7.3 Италия 577 9.5 Китай 546 0.4 Австралия 501 19.6 Швеция 494 48.9 Венгрия 491 50.8

Связан ли долгосрочный успех страны в спорте с количеством населения? Мол, в США и СССР по 300 млн населения, было из кого выбирать. Скорее нет, самая многолюдная страна Китай — демонстрирует спортивные успехи только последние 30 лет. А миллиардная Индия за всю историю завоевала 28 медалей. Ученые также не видят зависимости между количеством населения и успехами на Олимпиаде, и подчеркивают, что размер ВВП страны намного больше коррелирует с количеством медалей. "Мы находим убедительные доказательства того, что другие ресурсы, в частности национальный доход, важны для подготовки спортсменов-олимпийцев. Также отметим, что доход на душу населения и численность населения имеют очень схожие эффекты, что позволяет предположить, что общий ВВП – лучший показатель национальных олимпийских результатов", – пишет в своей статье Эндрю Бернард.

Пересчет количества медалей на 1 млн населения и вовсе переворачивает представление о спортивных народах: всех опережает пяти миллионная Финляндия. Эта малочисленная и северная страна на летних Олимпиадах заработала 303 медали или 55 на 1 млн населения. Даже в общем зачете 303 медали — это 15 место и очень хороший показатель. Всего на одну больше у 37-ми миллионной Канады. Олимпийская "успешность" украинцев в пересчете на миллион населения — 3 медали (55 место в "мировом" зачете).

Финансовая мотивация

Возможно, американских и китайских спортсменов мотивируют денежные выплаты за медали? Нет. США вообще не очень щедры к спортсменам — они платят $37 500 за каждую золотую медаль. Сколько платит Китай сейчас неизвестно, в 2008 году платили $51 000.

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Американский спортивный успех не очень коммерчески привлекателен. Олимпийцы суперзвезд могут зарабатывать сотни миллионов, как Майкл Фелпс или Усэйн Болт. В то время как доходы обычных американских олимпийских чемпионов не превышают $50 000 в год. А есть совсем удивительные случаи — вот история олимпийца с доходом в $8000.

На порядок выгоднее быть олимпийским призером в азиатских странах. Сингапур и Тайвань платит спортсменам свыше $700 000 за золотую медаль, Индонезия и Бангладеш — $350 000 и $300 000 соответственно. Впрочем, платить им приходится не часто — Бангладеш никогда не брал медали на Олимпиаде, у Сингапура их 5 за всю историю. Украина выплатит за золотую медаль $125 000 (если будут).

Страна Золото Серебро Бронза Сингапур 737000 369000 184000 Тайвань 716000 Индонезия 346000 Бангладеш 300000 150000 100000 Казахстан 250000 150000 75000 Малайзия 236000 71000 24000 Италия 213000 107000 71000 Филиппины 200000 99000 40000 Венгрия 168000 126000 96000 Украина 125000 80000 55000 Косово 119000 71000 480000 Бразилия 49000 29000 20000 Япония 45000 18000 9000 США 37500 22500 15000 Южная Африка 37000 19000 7000 Германия 24000 18000 12000 Канада 16000 12000 8000 Австралия 15000 11000 7000

Что же нужно делать для завоевания медалей

Дэниел Райх, научный сотрудник Института количественных и социальных наук Гарвардского университета (IQSS), в 2016 году предложил свою формулу успеха на Олимпиаде — под аббревиатурой WISE.

W: поддержка женщин в спорте. Малое количество женщин подразумевает, что страна не сможет завоевать медали в женских видах спорта. Например, Китай в последнее время завоевывает больше медалей, чем любая другая страна, за исключением США. В китайской делегации 51% женщин, это самый высокий показатель среди всех стран.

I — институционализация. Если страны создают централизованную систему для выявления и поддержки (финансовой и инфраструктурной) талантливых спортсменов, они, как правило, добиваются лучших успехов. Райх приводит в пример "​​институционализацию" спорта в СССР в 1960-х и 1970-х годах. Современные примеры — Австралийский институт спорта (AIS) и норвежский Olympiatoppen (OT). Австралия и Норвегия проводят настолько эффективную спортивную политику, что ученые даже назвали эти ведомства "фабриками медалей". Исключение из правил — США, где есть только некоммерческая организация Олимпийский комитет США (USOC), которая не получает федерального финансирования.

S — специализация. Райх советует делать ставку на виды спорта, где страна наверняка возьмет медали. Например, Австралия сосредоточилась на плаванье (30% от всех выигранных медалей, нынешняя Олимпиада это подтверждает), Китай инвестировал в женскую тяжелую атлетику, Эфиопия и Ямайка — в бег.

Интуиция подсказывает, что для завоевания медали на Олимпиаде атлет должен много тренироваться. И кто талантливее и упорнее — побеждает. Не совсем: исследование психологов из Case Western Reserve University говорит, что практика и физическая подготовка — лишь 18% успеха. Кроме нагрузок, спортсмен должен спать, правильно питаться и заботиться о ментальном здоровье.

Бонус: Когда погаснет олимпийский огонь?

Олимпиады стоят баснословно дорого, а интерес зрителей падает. И это очень плохая комбинация.

Олимпиада в Токио станет самой дорогой в истории Игр. Власти Японии повысили смету вдвое до $15 млрд, японские аудиторы говорят, что траты составили уже $20 млрд, а СМИ насчитали — к $28 млрд. Это почти в четыре раза больше, чем японцы планировали потратить, подавая заявку в 2013 году. Десятки миллиардов долларов и кратное превышение сметы, это типичная история последних Олимпиад.

Затраты растут, а зрительский интерес падает. По данным Nielsen, Олимпийские игры в Рио смотрели по телевизору 3,2 млрд человек, а предыдущие в Лондоне — 3,6 млрд. Результат токийской еще неизвестен, но уже говорят, что интерес зрителей в США и Европе стремительно падает. Если открытие Олимпиады в Лондоне 9 лет назад посмотрели 41 млн зрителей из США, то Токийское открытие — только 17 млн человек (падение 58%). В Германии с 2008 года аудитория упала на 73%, в Британии — на 61%.

Причинами падения просмотров в этом году Reuters называет разницу в часовых поясах с Японией, COVID-19 и уменьшение количества стримингов, ведущих трансляцию.

Международному олимпийскому комитету (МОК) и будущим хозяевам Парижу (2024) и Лос-Анджелесу (2028) стоит перепридумать Олимпийские Игры. Как это уже было в 1970-х и 1980-х годах, когда МОК чуть не обанкротился.

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Олександр Надельнюк

редактор по роботі з даними, Liga.net

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