Великий Коби: десять спортивных достижений погибшего баскетболиста

26 января в вертолетной катастрофе погиб легендарный баскетболист Коби Брайант (вместе с ним разбилась его 13-летняя дочь и еще 7 человек). Коби был одним из наиболее выдающихся игроков самой престижной баскетбольной лиги мира. Мы попросили спортивного журналиста Монзера с немецкого ТВ вспомнить десять достижений Коби Брайанта.

1. 81 балл за игру

22 января 2006 года в матче против «Торонто» Коби набрал 81 очко. Это второй результат в истории НБА. Больше только у Уилта Чемберлена, - 100 очков в 1962 году.

2. Самый молодой атакующий защитник в истории НБА

26 июня 1996 году Коби Брайант под 13-м номером был выбран клубом НБА Шарлотт Хорнетс. Однако, испытывая острую нехватку в центровых, его сразу же обменяли в Лос-Анджелес Лейкерс на сербского центрового Владе Диваца. Брайант был первым в истории баскетбола атакующим защитником, попавшим в команду высшей лиги со скамьи средней школы. Ему было 17 лет.

3. Сыграл 20 сезонов за одну команду

Коби отыграл 20 лет с Лос-Анджелес Лейкерс, с 1996 по 2016 год. Больше с одной командой провел только Дирка Новицки - 21 сезон с Даллас Маверикс.

4. 4-е место в рейтинге НБА

За свою карьеру Коби набрал 33 643 очков и стал четвертым в истории НБА. Лучший бомбардир Карим Абдул-Джаббар - 38 387 очков.

Коби несколько лет был третьим в рейтинге. Но за день до катастрофы вертолета Леброн Джеймс опередил его.

Вот Твитт Коби, в котором он поздравляет Леброна. Это был его последний Твитт.

Перевод

“Продолжай двигать игру вперед, Леброн! Респект, брат!”

5. Два звания MVP (most valuable player, самый ценный игрок НБА) в двух финалах подряд

Коби был признан самым ценным игроком (MVP) в течении двух лет подряд. За победу в сериях против Орландо Мэджикс в 2009 году и Бостон Селтикс в 2010 году.

6. 18 раз принимал участие в Матчах всех звезд

Коби был выбран рекордные количество раз подряд - 18 Матч всех звёзд (самая длинная серия в истории) и четырежды выигрывал Звездный матч в качестве MVP. Рекордсменом по общему количеству Матче звезд был Карим Абдул-Джаббар –19.

7. Две олимпийские золотые медали

Коби выиграл две олимпийские золотые медали в составе команды США - в 2008 году в Пекине и в 2012 году в Лондоне.

8. 12 раз избран защитником года

При этом девять раз Коби входил в топ пять лучших защитников НБА. Такого результата в истории баскетбола сумели добиться только три человека, кроме Брайант - Майкл Джордан, Кевин Гарнетт и Гари Пэйтон.

9. Пятикратный чемпион НБА

Коби выиграл с Лос-Анджелес Лейкерс пять титулов чемпиона НБА в 2000,2001,2002, 2009 и 2010 годах. Лучшие результаты у Билла Рассела - тот выиграл 11 чемпионатов в составе бостонского Селтикс и Майкла Джордана - 6 чемпионских перстней.

10. Двухкратный чемпион по результативности

В сезоне 2005-2006 годов Коби забивал в среднем 35,4 очка за игру (8-е место в истории НБА), а в следующем сезоне 31,6 очка за игру.