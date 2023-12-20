2024 рік і взагалі двадцяті роки будуть часом нових конфліктів, нових війн, які ми точно не можемо передбачати. І кожна така війна буде змінювати політичний ландшафт. Тому, коли ви намагаєтеся зрозуміти, що буде на президентських виборах у США чи на виборах до Європарламенту, чи ще десь – ви маєте враховувати цей фактор, який не можна врахувати.

Два конфлікти вже йдуть. Преса рахує, скільки триває війна в Україні – наближається до 700 днів. І скільки йде війна на Близькому Сході – наближається до 70-80 днів і може наблизитися до 100. До речі, таких довгих війн у регіоні ніколи не було.

Якщо подумати про майбутнє – Венесуела спробує здійснити анексію частини території Гаяни. Відтак буде війна в Латинській Америці – з військовими США та Бразилії швидше за все. А потім Далекий Схід. А потім ще десь. У війну на Тайвані не дуже вірю найближчим часом, а в якийсь конфлікт на Корейському півострові щиро вірю, тому що треба буде якось оплатити ці снаряди, які Північна Корея надала Російській Федерації.

Десь буде заспокоєння, тому що гравці можуть відходити. На Південному Кавказі ми це бачимо. А десь буде загострення. І тактика Росії, яка схвально сприймається Китаєм, який хоче мати свою роль і хоче, щоб з ним домовилися щодо цієї ролі – у збільшенні кількості локальних світових конфліктів.

Якщо не можна влаштувати третю світову війну з ядерною компонентою – потрібно дуже багато конфліктів, які б знесилювали Захід і примушували його до домовленостей із Пекіном і Москвою про глобальну безпеку. Інша справа, що це може вже не зупинитися. Так уже багато разів було.

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