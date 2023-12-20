2024 год и вообще двадцатые годы будут временем новых конфликтов, новых войн, которые мы точно не можем предвидеть. И любая такая война будет изменять политический ландшафт. Поэтому, когда вы пытаетесь понять, что будет на президентских выборах в США или на выборах в Европарламент, или еще где-то – вы должны учитывать этот фактор, который нельзя учесть.

Два конфликта уже идут. Пресса считает, сколько длится война в Украине – близится к 700 дням. И сколько идет война на Ближнем Востоке – приближается к 70-80 дням и может приблизиться к 100. Кстати, таких долгих войн в регионе никогда не было.

Если подумать о будущем – Венесуэла попытается совершить аннексию части территории Гайаны. Следовательно, будет война в Латинской Америке – с военными США и Бразилии скорее всего. А потом Дальний Восток. А потом еще где-то. В войну на Тайване не очень верю в ближайшее время, а в какой-то конфликт на Корейском полуострове искренне верю, потому что нужно будет как-то оплатить эти снаряды, которые Северная Корея предоставила Российской Федерации.

Где-то будет успокоение, потому что игроки могут отходить. На Южном Кавказе мы видим это. А где-то будет обострение. И тактика России, которая одобрительно воспринимается Китаем, который хочет иметь свою роль и хочет, чтобы с ним договорились по поводу этой роли – в увеличении количества локальных мировых конфликтов.

Если нельзя устроить третью мировую войну с ядерной компонентой – нужно очень много конфликтов, которые обессиливали бы Запад и принуждали его к договоренностям с Пекином и Москвой о глобальной безопасности. Другое дело, что это может не остановиться. Так уж много раз было.

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