5 кроків, які українському бізнесу потрібно зробити вже зараз для підготовки до вступу в ЄС
Володимир Гавриш
правник, голова благодійного фонду «Сучасна Україна»
Вступ у митний союз ЄС створює спільний безтарифний ринок. Тому на перший план вийдуть нетарифні або технічні бар’єри: технічні вимоги до товарів, їх стандартизація та сертифікація, дотримання різних політик щодо чесної конкуренції тощо. Виконання цих вимог неминуче призведе до зростання собівартості.
Але ці виклики я б сприймав як можливості для якісного стрибка українського бізнесу. Наведу декілька основних кроків, над якими треба працювати вже зараз.
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