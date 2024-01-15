Вступ у митний союз ЄС створює спільний безтарифний ринок. Тому на перший план вийдуть нетарифні або технічні бар’єри: технічні вимоги до товарів, їх стандартизація та сертифікація, дотримання різних політик щодо чесної конкуренції тощо. Виконання цих вимог неминуче призведе до зростання собівартості.

Але ці виклики я б сприймав як можливості для якісного стрибка українського бізнесу. Наведу декілька основних кроків, над якими треба працювати вже зараз.