5 шагов, которые бизнесу нужно совершить уже сейчас для подготовки к вступлению в ЕС
Владимир Гавриш
юрист, председатель благотворительного фонда «Современная Украина»
Вступление в таможенный союз ЕС создает общий бестарифный рынок. Поэтому на первый план выйдут нетарифные или технические барьеры: технические требования к товарам, их стандартизация и сертификация, соблюдение разных политик по честной конкуренции и т.д. Выполнение этих требований неизбежно приведет к росту себестоимости.
Но эти вызовы я бы воспринимал как возможности для качественного скачка украинского бизнеса. Приведу несколько основных шагов, над которыми нужно работать уже сейчас.
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