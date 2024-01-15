Вступление в таможенный союз ЕС создает общий бестарифный рынок. Поэтому на первый план выйдут нетарифные или технические барьеры: технические требования к товарам, их стандартизация и сертификация, соблюдение разных политик по честной конкуренции и т.д. Выполнение этих требований неизбежно приведет к росту себестоимости.

Но эти вызовы я бы воспринимал как возможности для качественного скачка украинского бизнеса. Приведу несколько основных шагов, над которыми нужно работать уже сейчас.