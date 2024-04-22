Біткоїн, найбільш обговорюваний цифровий актив, перебуває на американських гірках з моменту його запуску в січні 2009 року. Його ринкова капіталізація досягла максимуму більш ніж 1,4 трильйона доларів США (1,125 трильйона фунтів стерлінгів) у лютому цього року, та нестабільні коливання знову привернули багато уваги.

Зараз відбувається очікувана повторювана подія, яка трапляється приблизно що чотири роки: біткоїн скорочується вдвічі.

Щоб зрозуміти, що таке халвінг і що він може означати, ми повинні зрозуміти, як працює біткоїн.

Ідея біткоїна була вперше запропонована в документі, опублікованому в Інтернеті у 2008 році таємничою особою або групою під псевдонімом Сатоші Накамото. Для боротьби з інфляцією Накамото написав у коді, що загальна кількість біткоїнів коли-небудь становитиме лише 21 мільйон. На цей момент видобуто понад 19,6 мільйона біткоїнів.

На початку, ще у 2009 році, майнери отримували 50 біткоїнів за кожен блок (одиницю даних транзакцій), який вони видобули. Але після кожні 210 000 блоків (приблизно що чотири роки) винагорода зменшується вдвічі.

Тож у 2012 році винагорода впала до 25 біткоїнів, потім до 12,5 біткоїна у 2016 році та до 6,25 біткоїна у 2020 році. Останнє зменшення вдвічі означає, що винагорода становитиме лише 3,125 біткоїна.

Накамото ніколи чітко не пояснював причини такого скорочення. Деякі припускають, що система халвінгу була розроблена для більш швидкого розподілу монет на початку, щоб стимулювати людей приєднуватися до мережі й майнити нові блоки. Винагороди за блоки запрограмовано на зменшення вдвічі через регулярні проміжки часу, оскільки вважається, що вартість кожної винагороди монети, ймовірно, збільшиться в міру розширення мережі.

Але це може призвести до того, що користувачі будуть тримати біткоїн як спекулятивний актив, а не використовувати його як засіб обміну. Окрім того, обмеження у 21 мільйон монет, які можуть увійти в обіг, робить їх дефіцитними (принаймні в порівнянні з доларами або євро), чого для деяких людей достатньо, щоб зробити їх цінними.

Отже, який вплив має халвінг на ціну? Після халвінгу кількість нових біткоїнів, що надходять в обіг, скорочується. Теоретично ця подія не повинна вплинути на попит, і тому ціна має підвищитися.

З попередніми халвінгами ціна біткоїна зростала. Kurzycz/Wikimedia Commons, CC BY-SA

У 2016 році ціна впала на 10%, але потім знову підскочила до попереднього рівня. Хоча миттєвий вплив на ціну був незначним, біткоїн врешті-решт відреагував, і деякі стверджують, що зростання у 2017 році, коли ринок процвітав, було відстроченим результатом зниження вдвічі.

На початку року з близько 900 доларів США до кінця 2017 року біткоїн зріс до понад 19 000 доларів США. Третій халвінг у 2020 році відбувся під час періоду зростання біткоїна, і він продовжував зростати до понад 56 000 доларів США у 2021 році.

Однак цих кількох точок даних недостатньо, щоб запропонувати будь-який конкретний причинно-наслідковий зв’язок чи тенденцію. Але ми знаємо, що винагорода майнерів миттєво зменшується вдвічі, тобто їхній дохід негайно зменшується вдвічі. Отже, якщо ціна не підвищиться, багато майнерів можуть стати збитковими та припинити практику.

Дефіцит біткоїна є, мабуть, однією з його найважливіших характеристик, особливо в часи високої інфляції та високих процентних ставок. Оскільки реальна вартість фіатних валют падає, обмежена пропозиція біткоїнів є привабливою рисою й може заспокоїти інвесторів.

У лютому біткоїн досяг історичного максимуму після схвалення біржових фондів біткоїнів, які фактично спрощують роздрібним інвесторам і великим банкам інвестиції в біткоїни. Це, у поєднанні з більш сприятливим регуляторним середовищем на горизонті й тим фактом, що він стає все більш інтегрованим у фінансову систему, означає, що біткоїн може продовжувати зростати.