Его рыночная капитализация достигла максимума более чем в 1,4 триллиона долларов США (1,125 триллиона фунтов стерлингов) в феврале этого года, и нестабильные колебания снова привлекли много внимания. Сейчас происходит ожидаемое повторяющееся событие, которое происходит примерно каждые четыре года: биткоин сокращается вдвое.

Чтобы понять, что такое халвинг и что он может означать, мы должны понять, как работает биткоин.

Идея биткоина была впервые предложена в документе , опубликованном в Интернете в 2008 году таинственным лицом или группой под псевдонимом Сатоши Накамото. Для борьбы с инфляцией Накамото написал в коде, что общее количество биткоинов будет когда-нибудь составлять лишь 21 миллион. В настоящее время добыто более 19,6 миллионов биткоинов.

В начале, еще в 2009 году, майнеры получали 50 биткоинов за каждый блок (единицу данных транзакций), который они добыли. Но после каждые 210 тысяч блоков (примерно каждые четыре года) вознаграждение уменьшается вдвое.

Поэтому в 2012 году вознаграждение упало до 25 биткоинов, затем до 12,5 биткоинов в 2016 году и до 6,25 биткоинов в 2020 году. Последнее уменьшение вдвое означает, что вознаграждение составит всего 3,125 биткоинов.

Накамото никогда ясно не объяснял причины такого сокращения. Некоторые предполагают, что система халвинга была разработана для более быстрого распределения монет в начале, чтобы стимулировать людей присоединяться к сети и разместить новые блоки. Вознаграждения за блоки запрограммированы на уменьшение вдвое через регулярные промежутки времени, поскольку считается, что стоимость каждого вознаграждения монеты, вероятно, увеличится по мере расширения сети.

Но это может привести к тому, что пользователи будут держать биткоин в качестве спекулятивного актива, а не использовать его как средство обмена. Кроме того, ограничение в 21 миллион монет, которые могут войти в обращение, делает их дефицитными (по крайней мере, по сравнению с долларами или евро), чего для некоторых людей достаточно, чтобы сделать их ценными.

Итак, какое влияние оказывает халвинг на цену? После халвинга количество новых поступающих в обращение биткоинов сокращается. Теоретически это событие не должно повлиять на спрос, поэтому цена должна повыситься.

С предыдущими халвингами цена биткоина росла. Kurzycz/Wikimedia Commons, CC BY-SA

В 2016 году цена упала на 10%, но затем снова подскочила к предыдущему уровню. Хотя мгновенное влияние на цену было незначительным, биткоин в конце концов отреагировал, и некоторые утверждают, что рост в 2017 году, когда рынок преуспевал, был отсроченным результатом снижения вдвое.

В начале года с около 900 долларов США к концу 2017 года биткоин вырос до 19 000 долларов США. Третий халвинг в 2020 году состоялся во время периода роста биткоина, и он продолжал расти до более чем 56 000 долларов США в 2021 году.

ʼОднако этих нескольких точек данных недостаточно, чтобы предложить какую-либо конкретную причинно-следственную связь или тенденцию. Но мы знаем, что вознаграждение майнеров мгновенно уменьшается вдвое, то есть их доход немедленно уменьшается вдвое. Следовательно, если цена не повысится, многие майнеры могут стать убыточными и прекратить практику.

Дефицит биткоина является, пожалуй, одной из его важнейших характеристик, особенно в период высокой инфляции и высоких процентных ставок. Поскольку реальная стоимость фиатных валют падает, ограниченное предложение биткоинов является привлекательной чертой и может успокоить инвесторов.

В феврале биткоин достиг исторического максимума после одобрения биржевых фондов биткоинов, фактически упрощающих розничным инвесторам и крупным банкам инвестировать в биткоины. Это, в сочетании с более благоприятной регуляторной средой на горизонте и тем фактом, что она становится все более интегрированной в финансовую систему, означает, что биткоин может продолжать расти.