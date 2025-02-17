Заяви американських політиків в останні дні знову штовхнули суспільні настрої в Україні до помиральної ями. Однак цей маятник коливається вже давно: весна 2022 – жах, осінь 2022 – надія, літо 2023 – кава в Ялті, літо 2024 – все пропало, перемога Трампа – скоро мир, і от зараз – знову зрада.

Проблема суспільного сприйняття результатів російсько-української війни в тому, що масова свідомість погано розрізняє відтінки та нюанси складних процесів. Якщо "контрнаступ" – то як мінімум до "кордонів 1991 року" і "кави на набережній Ялти". Якщо "нас кинули" – то вже завтра Трамп віддасть Путіну всю Україну. Але в реальності все куди менш визначено.