Як на мене, Україна знову опинилася на порозі атомних амбіцій, що мають більше спільного з минулим, ніж із сучасними потребами й викликами.

Будівництво атомних блоків, а тим більше цілих нових станцій, надзвичайно дороге і триватиме роками. В умовах повномасштабної війни й енергетичної кризи Україна просто не має часу і ресурсів на такі авантюри.

До того ж компанія Westinghouse, яка пропонує Україні реактори AP1000 для добудови Чигиринської АЕС у Черкаській області, вже продемонструвала свою неспроможність успішно реалізувати подібні проєкти. У США ці проєкти закінчувалися провалами, величезними бюджетними перевитратами та зривами термінів, а середня вартість одного реактора перевалила за 15 мільярдів доларів. З огляду на ці невдачі, логічно припустити, що в умовах України, з усіма викликами війни та відновлення інфраструктури, подібний сценарій буде ще більш ризикованим.