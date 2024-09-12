По-моему, Украина снова оказалась на пороге атомных амбиций, имеющих больше общего с прошлым, чем с современными потребностями и вызовами.

Строительство атомных блоков, а тем более целых новых станций, чрезвычайно дорогостоящее и продлится годами. В условиях полномасштабной войны и энергетического кризиса у Украины просто нет времени и ресурсов на такие авантюры.

К тому же, компания Westinghouse, которая предлагает Украине реакторы AP1000 для достройки Чигиринской АЭС в Черкасской области, уже продемонстрировала свою несостоятельность успешно реализовать подобные проекты. В США эти проекты заканчивались провалами, огромными бюджетными перерасходами и срывами сроков, а средняя стоимость одного реактора превысила 15 миллиардов долларов. Учитывая эти неудачи, логично предположить, что в условиях Украины со всеми вызовами войны и восстановления инфраструктуры подобный сценарий будет еще более рискованным.