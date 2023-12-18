Аналізуючи моніторинг, я зафіксував досить масштабну рефлексивну атаку на Фінляндію, що увійшла до НАТО

Атака розпочалася 12 грудня через російськомовні ресурси та Telegram-канали, які масовано почали формувати аргументацію про загрозу для росіян із боку Суомі.

14 грудня розпочалося масоване поширення меседжів щодо проблем на кордоні з Фінляндією у пунктах перетину, зокрема – Ніірала.

Російські джерела, підконтрольні ГРУ, розповсюджують повідомлення про те, що через пункт пропуску до Фінляндії російські спецслужби нібито намагалися провести до 177 біженців з Азії та Африки.

Фінська сторона поки що жодним чином не підтверджує ці повідомлення. Вони можуть бути фейком. Проте сценарій точно повторює ситуацію на білорусько-польському кордоні.

Путін особисто озвучив у ключовій ТБ-передачі претензії до Фінляндії.

З високим ступенем ймовірності, те, що відбувається, є прологом до агресивних дій Росії проти членів НАТО на кордонах з Карелією та Лінобластю.

Очікувана відмова країн – членів НАТО від участі в ескалації та слабка позиція США щодо гібридних агресивних дій проти членів НАТО призведуть до розпаду Альянсу.

Ймовірно, це і є основною метою Путіна.

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