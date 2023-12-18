До чого ведуть погрози Путіна Фінляндії
Атака розпочалася 12 грудня через російськомовні ресурси та Telegram-канали, які масовано почали формувати аргументацію про загрозу для росіян із боку Суомі.
14 грудня розпочалося масоване поширення меседжів щодо проблем на кордоні з Фінляндією у пунктах перетину, зокрема – Ніірала.
Російські джерела, підконтрольні ГРУ, розповсюджують повідомлення про те, що через пункт пропуску до Фінляндії російські спецслужби нібито намагалися провести до 177 біженців з Азії та Африки.
Фінська сторона поки що жодним чином не підтверджує ці повідомлення. Вони можуть бути фейком. Проте сценарій точно повторює ситуацію на білорусько-польському кордоні.
Путін особисто озвучив у ключовій ТБ-передачі претензії до Фінляндії.
З високим ступенем ймовірності, те, що відбувається, є прологом до агресивних дій Росії проти членів НАТО на кордонах з Карелією та Лінобластю.
Очікувана відмова країн – членів НАТО від участі в ескалації та слабка позиція США щодо гібридних агресивних дій проти членів НАТО призведуть до розпаду Альянсу.
Ймовірно, це і є основною метою Путіна.