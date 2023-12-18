Анализируя мониторинг, я зафиксировал достаточно масштабную рефлексивную атаку на Финляндию, которая вошла в НАТО

Атака началась с 12 декабря через русскоязычные ресурсы и телеграм-каналы, которые массированно начали формировать аргументацию об угрозе для россиян со стороны Суоми.

14.12 началось массированное распространение месседжей о проблемах на границе с Финляндией в пунктах пересечения, в частности – Ниирала.

Российские источники, подконтрольные ГРУ, распространяют сообщения о том, что через пункт пропуска в Финляндию российские спецслужбы, якобы, пытались провести до 177 беженцев из Азии и Африки.

Финская стороны а пока что никоим образом не подтверждает эти сообщения. Они могут быть и фейком. Однако, сценарий в точности повторяет ситуацию на беларусско-польской границе.

Путин лично озвучил в ключевой ТВ передаче претензии к Финляндии.

С высокой степенью вероятности, происходящее является прологом к агрессивным действиям России против членов НАТО на границах с Карелией и Ленобластью.

Ожидаемый отказ стран-членов НАТО от участия в эскалации и слабая позиция США в ситуации с гибридными агрессивными действиями против членов НАТО, приведёт к распаду альянса.

Вероятно это и есть основной целью Путина.

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