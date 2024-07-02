Ситуація на фронті, в економіці, соціальній сфері – найважча. Але можливості оборонятися не втрачені, потреби погоджуватися на будь-які умови теж немає.

Здолати нашу армію росіянам не вдається. Влітку вони продовжуватимуть витрачати величезні зусилля на підрив волі до опору в тилу, на зрив підтримки військових, на внутрішній роздрай та гальмування зовнішньої допомоги.

З одного боку, зростає інтенсивність варварських ударів по цивільних.

З іншого боку, вже видно, як вони вкладаються в підігрів очікувань швидкого фінішу. "Щоб усе ЦЕ якнайшвидше закінчилося". Щоб людей накривало емоціями та вибивало з ритму.

Я припускав можливі атаки на ВРУ, аби зірвати продовження воєнного стану. І ось СБУ повідомила про затримання групи, яка мала намір влаштувати "гойдання" навколо Ради зі спробою захоплення будівлі.

Попереду Олімпіада. До початку "мертвого сезону" у політиці – три тижні. Зламати літній режим може загострення на Близькому Сході. І/або Далекому. Що ще більше відверне увагу.

Весь цей час росіяни будуть інформаційно тиснути.

Ментально пережити цей період допоможе побудована рутина.

Декілька відрізків марафону ми пройшли на морально-вольових. Настав час діяти максимально прагматично, щоб можна було за необхідності додати.

Гарні слова приймати лише з гарними справами (особливо це стосуватиметься саміту НАТО, до якого партнери зуміли знизити очікування). Пам'ятаєте, скільки хорошого говорив Столтенберг? А Макрон? Ці сторінки перегорнуті – нові обставини.

Загалом досі багато залежить від нас. Що саме по собі дивно.

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