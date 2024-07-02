Ситуация на фронте, в экономике, социальной сфере – самая тяжелая. Но возможности обороняться не потеряны, потребности соглашаться на любые условия тоже нет.

Побороть нашу армию россиянам не удается. Летом они будут продолжать прилагать огромные усилия на подрыв воли к сопротивлению в тылу, на срыв поддержки военных, на внутренний раздрай и торможение внешней помощи.

С одной стороны, растет интенсивность варварских ударов по гражданским.

С другой стороны, уже видно, как они вкладываются в подогрев ожиданий быстрого финиша. "Чтобы все ЭТО как можно быстрее закончилось". Чтобы людей накрывало эмоциями и выбивало из ритма.

Я предполагал возможные атаки на ВРУ, чтобы сорвать продление военного положения. И вот СБУ сообщила о задержании группы, которая намеревалась устроить "качания" вокруг Рады с попыткой захвата здания.

Впереди Олимпиада. До начала "мертвого сезона" в политике – три недели. Сломать летний режим может обострение на Ближнем Востоке. И/или Дальнем. Что еще больше привлечет внимание.

Все это время россияне будут информационно давить.

Ментально пережить этот период поможет построенная рутина.

Несколько отрезков марафона мы прошли на морально-волевых. Пора действовать максимально прагматично, чтобы можно было при необходимости прибавить.

Хорошие слова принимать только с хорошими делами (особенно это касается саммита НАТО, к которому партнеры сумели снизить ожидания). Помните, сколько хорошего говорил Столтенберг? А Макрон? Эти страницы перевернуты – новые обстоятельства.

В общем, до сих пор многое зависит от нас. Что само по себе удивительно.

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