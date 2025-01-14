Якщо схарактеризувати 2024 рік одним словом у контексті штучного інтелекту, то це слово буде "конкуренція". Увесь рік ми спостерігали за тим, як різні компанії, зокрема OpenAI, Microsoft, Meta, Google, Anthropic, Amazon та інші, змагались у швидкості виведення на ринок нових технологій та інструментів.

Очевидним трендом 2025 року можуть стати моделі з можливістю "міркування", зокрема нещодавно анонсовані моделі o1-o3 від OpenAI.

Наприклад, у тесті AIME 2024 (American Invitational Mathematics Examination), що використовується для відбору найталановитіших студентів на національну математичну олімпіаду США, модель o3 набрала 96,7%, розв’язавши 14 із 15 задач.

Такий результат зазвичай демонструють лише одиниці студентів, що проходять до елітної групи з 500 найкращих. Для порівняння: модель o1 отримала 83,3%, а її версія o1 preview (випущена у вересні) – лише 56,7%.