Если охарактеризовать 2024 год одним словом в контексте искусственного интеллекта, то это слово будет "конкуренция". Весь год мы наблюдали, как различные компании, включая OpenAI, Microsoft, Meta, Google, Anthropic, Amazon и другие, соревновались в скорости вывода на рынок новых технологий и инструментов.

Очевидным трендом 2025 года могут стать модели с возможностью "рассуждения", в частности недавно анонсированные модели o1-o3 от OpenAI.

Например, в тесте AIME 2024 (American Invitational Mathematics Examination), который используется для отбора самых талантливых студентов на национальную математическую олимпиаду США, модель o3 набрала 96,7%, решив 14 из 15 задач.

Такой результат обычно демонстрируют лишь единицы студентов, которые попадают в элитную группу из 500 лучших. Для сравнения: модель o1 получила 83,3%, а её версия o1 preview (выпущенная в сентябре) – всего 56,7%.