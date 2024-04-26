Якщо Китай не почне вживати заходів, щоб вирішити питання щодо підтримки Росії, то це питання вирішить Вашингтон

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен після переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

За його словами, Китаю не вдасться налагоджувати відносини з Європою, якщо він продовжуватиме підтримувати Росію. Блінкен наголосив, що забезпечення трансатлантичної безпеки є одним із найголовніших інтересів США.

Дуже хороша промова, де розкриваються усі карти. США не просто так робить це публічно, нагадуючи, хто apex predator на нашій планеті. Китаю начхати на Україну (втім, як і на Росію, хіба що тільки не на її ресурси) і США для них геополітичний суперник, але Європа – це центральний ринок збуту.

Китай уже 2020 року вийшов на перше місце у списку найважливіших торгових партнерів Європейського Союзу з обсягом річного зовнішньоторговельного товарообігу 586 млрд євро. І саме тому Блінкен вказує, що Росія є загрозою європейській безпеці, а не лише Україні, тим самим нівелюючи кремлівський наратив про те, що це "внутрішній" російський конфлікт виключно в зоні її інтересів.

Американцям загалом до дуже багатьох світових процесів байдуже, їм не байдуже тільки одне: щоб світовий порядок продовжував функціонувати не за правом беззаконня бездарних, вторинних держав, які нічого не дають світу: ні технологій, ні знань, ні унікальних відкриттів тощо.

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