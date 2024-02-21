Майже через два роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми стикаємося з вирішальним моментом у спробах Кремля перекроїти кордони Європи силою

Не зробіть помилку: Путін не проявляє жодного інтересу до завершення своєї війни.

Ставки дуже високі – міцна та стабільна Європа не лише наш найбільший торговий партнер, але й незамінний союзник у розв'язанні глобальних безпекових викликів нашого часу.

Саме тому десятиліттями політика США підтримувала Європу як "цілісну, вільну та мирну", не дивлячись на те, хто був у владі – демократи чи республіканці. І головною перешкодою для цієї стратегічної мети була Росія Путіна.

Росія довго докладала величезних зусиль, намагаючись дестабілізувати Європу. Як приклади: Грузія у 2008 році, Україна у 2014 році та "заморожені конфлікти" у всьому регіоні.

У випадку з Україною Путін намагається стерти з мапи демократичну країну з населенням 40 мільйонів людей за допомогою ракет і дронів, які виробляє не лише Росія, а ще Іран та Північна Корея.

Є багато причин, чому російське вторгнення в Україну є загрозою для інтересів та цінностей Сполучених Штатів.

Я назву дві.

По-перше, Росія не зупиниться на Україні. Вона може вторгнутися в країни-союзники НАТО, які ми зобов'язані захищати договором, що призведе до прямого конфлікту з НАТО та значно більших витрат для Сполучених Штатів.

По-друге, якщо ця війна не стане стратегічною поразкою для Росії, то це стане запрошенням для потенційних послідовників у всьому світі.

Найкраща відповідь на російське вторгнення в Україну – це сильна, об'єднана робота разом із нашими союзниками та партнерами. Президент Байден об'єднав понад п’ятдесят країн, щоб надати зброю, яку Україна використовувала для повернення половини території, захопленої Росією з 24 лютого 2022 року.

Крім того, Україна відтіснила російський флот від Криму, дозволивши міжнародним торговельним коридорам із чорноморських портів знову постачати продукцію у світ. Наша економічна допомога дала змогу Україні подолати спроби Путіна задушити її економіку, підтримуючи український експорт та дозволяючи їй годувати світ, експортуючи своє зерно.

Американські та партнерські системи ППО запобігли загибелі безлічі чоловіків, жінок та дітей та захистили команду патріотичних американців, які представляють наше посольство у Києві.

На відміну від минулих військових операцій в Іраку чи Афганістані, ми не працюємо і не живемо в "зеленій зоні", захищеній американськими військами. Ми покладаємося виключно на українських захисників повітряної оборони. І ми вдячні їм. Щодня вони збивають ракети та дрони, включно з гіперзвуковими ракетами "Кинджал".

Зі зменшенням запасів зброї українцям потрібна наша допомога. І вони потребують її зараз. Ухвалення додаткового фінансування для України дозволить їй захистити свої звільнені землі, свій народ та відновити економіку.

І що ми отримаємо від усіх цих зусиль та допомоги? На мою думку, багато.

Армія Росії зазнає величезних втрат, а її запаси зброї значно зменшились завдяки роботі українських чоловіків і жінок, які захищають незмінні цінності нашої нації. Як і в нашій власній історії, українці довго боролися за свою свободу.

З двома революціями з часу незалежності, український народ чітко висловив свій вибір приєднатися до євроатлантичної спільноти. Україна також трансформується, взявши на себе зобов'язання боротися з корупцією, будувати незалежні інституції та зміцнювати свою судову систему, щоб залучити приватний сектор, необхідний для відновлення.

Міцна демократія, яка керується законом і інтегрована в ЄС та НАТО – це саме та Україна, за яку український народ бореться та гине. І саме ця Україна сприятиме нашій давній меті Європи – "цілісної, вільної та мирної". Це також допоможе створити сильного демократичного, економічного та безпекового партнера для Сполучених Штатів.

Доки ця мета не буде досягнута, Україні потрібна наша допомога. Потрібна саме зараз. Якщо ми не приймемо цей виклик, ми повинні бути готовими витратити набагато більше на відповідь Путіну та іншим потенційним агресорам у майбутньому.

Оригінал

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net