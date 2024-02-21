Спустя два года после полномасштабного вторжения России в Украину мы сталкиваемся с решающим моментом в попытках Кремля перекроить границы Европы

Не совершите ошибку: Путин не проявляет никакого интереса к завершению своей войны.

Ставки очень высоки – крепкая и стабильная Европа не только наш крупнейший торговый партнер, но и незаменимый союзник в решении глобальных вызовов нашего времени.

Именно поэтому десятилетиями политика США поддерживала Европу как "целостную, свободную и мирную", несмотря на то, кто был у власти – демократы или республиканцы. И главным препятствием для этой стратегической цели была Россия Путина.

Россия долго прилагала огромные усилия, пытаясь дестабилизировать Европу. В качестве примеров: Грузия в 2008 году, Украина в 2014 году и "замороженные конфликты" по всему региону.

В случае с Украиной Путин пытается стереть с карты демократическую страну с населением 40 миллионов человек с помощью ракет и дронов, которые производит не только Россия, но еще Иран и Северная Корея.

Есть много причин, почему российское вторжение в Украину представляет угрозу интересам и ценностям Соединенных Штатов.

Я назову две.

Во-первых, Россия не остановится на Украине. Она может вторгнуться в страны-союзники НАТО, которых мы обязаны защищать договором, что приведет к прямому конфликту с НАТО и значительно большим расходам для Соединенных Штатов.

Во-вторых, если эта война не станет стратегическим поражением для России, это станет приглашением для потенциальных последователей по всему миру.

Лучший ответ на российское вторжение в Украину – сильная, объединенная работа вместе с нашими союзниками и партнерами. Президент Байден объединил более пятидесяти стран, чтобы предоставить оружие, которое Украина использовала для возвращения половины территории, захваченной Россией с 24 февраля 2022 года.

Кроме того, Украина оттеснила российский флот от Крыма, разрешив международным торговым коридорам из черноморских портов снова поставлять продукцию в мир. Наша экономическая помощь дала Украине возможность преодолеть попытки Путина задушить ее экономику, поддерживая украинский экспорт и позволяя ей кормить мир, экспортируя свое зерно.

Американские и партнерские системы ПВО предотвратили гибель множества мужчин, женщин и детей и защитили команду патриотических американцев, представляющих наше посольство в Киеве.

В отличие от прошлых военных операций в Ираке или Афганистане, мы не работаем и не живем в "зеленой зоне", защищенной американскими войсками. Мы полагаемся исключительно на украинских защитников воздушной обороны. И мы благодарны им. Ежедневно они сбивают ракеты и дроны, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

С уменьшением запасов оружия украинцам нужна наша помощь. И они нуждаются в ней сейчас. Принятие дополнительного финансирования для Украины позволит защитить свои освобожденные земли, свой народ и восстановить экономику.

И что мы получим от всех этих усилий и помощи? На мой взгляд, много.

Армия России несёт огромные потери, а ее запасы оружия значительно уменьшились благодаря работе украинских мужчин и женщин, защищающих неизменные ценности нашей нации. Как и в нашей истории, украинцы долго боролись за свою свободу.

С двумя революциями со времени независимости украинский народ ясно выразил свой выбор присоединиться к евроатлантическому сообществу. Украина также трансформируется, взяв на себя обязательство бороться с коррупцией, строить независимые институты и укреплять свою судебную систему для привлечения частного сектора, необходимого для восстановления.

Прочная демократия, которая руководствуется законом и интегрирована в ЕС и НАТО – это именно Украина, за которую украинский народ борется и погибает. И именно эта Украина будет способствовать нашей давней цели Европы – "целостной, свободной и мирной". Это также поможет создать сильного демократического, экономического и партнера безопасности для Соединенных Штатов.

Пока эта цель не будет достигнута, Украине нужна наша помощь. Нужна именно сейчас. Если мы не примем этот вызов, мы должны быть готовы потратить гораздо больше на ответ Путину и другим потенциальным агрессорам в будущем.

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