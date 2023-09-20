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Про що говорить ситуація навколо єдиного в Україні виробника високоточної зброї КБ "Луч"

Этот материал также доступен на русском
Про що говорить ситуація навколо єдиного в Україні виробника високоточної зброї КБ "Луч"

головний редактор Цензор.НЕТ
20.09.2023, 19:37

Держаудитслужба України заблокувала роботу підприємства, яке випускає ракети "Нептун", "Стугна", "Корсар"

Про хаос у державному управлінні під час війни говорить факт, що єдиний виробник високоточної зброї державне підприємство КБ "Луч" змушено захищатись від блокування своєї роботи державними органами за допомогою постів у фейсбуці.

Це означає, що усі звернення до Верховного головнокомандувача, до офісу президента, до уряду, до міністерства стратегічної промисловості, до профільного комітету парламенту залишились без рішень.

А чим ви там усі займаєтесь, диваки?

Це ви всі маєте бігати навколо виробника та забезпечувати роботу державного підприємства, воно у нас таке одне! Чи замість роботи та виробництва власної зброї ви сидите собі і чекаєте, що вам якісь чарівники зарубіжні усе подарують та будуть дарувати усе життя і надалі?

Сподіваюсь, президент Зеленський усвідомлює, що це його відповідальність – чи знову треба соцопитування проводити?

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