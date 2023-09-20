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О чем говорит ситуация вокруг единственного производителя высокоточного оружия КБ "Луч"

Цей матеріал також доступний українською
О чем говорит ситуация вокруг единственного производителя высокоточного оружия КБ "Луч"

главный редактор Цензор.НЕТ
20.09.2023, 19:37

Госаудитслужба Украины заблокировала работу предприятия, выпускающего ракеты "Нептун", "Стугна", "Корсар"

О хаосе в государственном управлении во время войны говорит факт, что единственный производитель высокоточного оружия государственное предприятие КБ "Луч" вынуждено защищаться от блокирования своей работы государственными органами с помощью постов в фейсбуке.

Это означает, что все обращения к Верховному главнокомандующему, офису президента, правительству, министерству стратегической промышленности, профильному комитету парламента остались без решений.

А чем вы там все занимаетесь, чудаки?

Это вы все должны бегать вокруг производителя и обеспечивать работу государственного предприятия, оно у нас такое одно! Или вместо работы и производства собственного оружия вы сидите себе и ждете, что вам какие-то волшебники зарубежные все подарят и будут дарить всю жизнь и дальше?

Надеюсь, президент Зеленский осознает, что это его ответственность – или снова нужно соцопрос проводить?

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