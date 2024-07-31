Пʼять правил комунікації на випадок кризи для бізнесу
Аліна Стєклова
засновниця та CEO COMMSX
Окрім базових правил, таких як швидкість, прозорість, консистентність ключових повідомлень, підтримка та взаємодія зі стейкхолдерами, є кілька орієнтирів, які не менш важливі, але згадують про них не завжди. Однак під час кризи саме вони відмежовують бізнес від критичних помилок.
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