Окрім базових правил, таких як швидкість, прозорість, консистентність ключових повідомлень, підтримка та взаємодія зі стейкхолдерами, є кілька орієнтирів, які не менш важливі, але згадують про них не завжди. Однак під час кризи саме вони відмежовують бізнес від критичних помилок.