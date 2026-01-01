Коротко
20 прогнозів на 2026 рік. Чи буде втрата Донбасу, демократичний Конгрес та ШІ-пісні
Ігор Тимоць
Кореспондент LIGA.net
The Financial Times склав щорічний прогноз із 20 пунктів на наступний рік. У картині 2026 року лишається війна в Україні, ультраправі політики, американські гойдалки та розвиток технологій, але все ще не видно високооплачуваних спортсменок.
Чого варто чекати у новому році, а чого там не станеться – LIGA.net переповідає коротко.
