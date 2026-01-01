The Financial Times склав щорічний прогноз із 20 пунктів на наступний рік. У картині 2026 року лишається війна в Україні, ультраправі політики, американські гойдалки та розвиток технологій, але все ще не видно високооплачуваних спортсменок.

Чого варто чекати у новому році, а чого там не станеться – LIGA.net переповідає коротко.