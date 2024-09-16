Головна причина – він боягуз і боїться за своє життя

Росіяни знову грають у гру: "Росія готова застосувати ядерну зброю". Головна причина – тиск на США, щоб вони не дозволили нам бити далекобійною зброєю вглиб Росії. На жаль, вони близькі до успіху.

Як і раніше, я вважаю, що в середньостроковій перспективі Путін не збирається використовувати ядерну зброю. Головна причина – він боягуз і боїться за своє життя. Ядерна зброя знімає поки табуйоване питання про фізичне знищення Путіна.

Окрім того, в оточенні Путіна, крім Патрушева і Ковальчука, здається, нема нікого, хто готовий підтримати використання ядерної зброї, а тут він змушений буде приймати колективне рішення. Звичайно, субʼєктність якогось Бастрикіна чи Кірієнка зараз дуже умовна. Але, з точки зору подальшого елітного перевороту, використання ядерної зброї може створити бажання проявити цю саму субʼєктність і прискорити транзит влади.

Ядерна зброя збільшує внутрішню ізольованість Путіна. І він перетвориться на божевільного, який є загрозою для еліт. Простіше кажучи, після застосування ядерної зброї Путін змушений буде йти на внутрішній терор і має зачистити еліти, відкривши шлях для нових кадрів з тим, щоб в короткій перспективі і ці кадри пересаджати. Це потребує колосальних зусиль. А Путін останнім часом демонстрував страшну лінивість.

Нагадаю, що повномасштабне вторгнення почалося через те, що Путін вважав, що коротка переможна війна перетворить його на третій полюс світу і Китай та США змушені будуть його взяти на нову Ялтинську конференцію з поділу світу. З великою часткою імовірності ми можемо передбачити, що ядерна зброя призведе до ізоляції РФ.

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