Главная причина – он трус и боится за свою жизнь

Россияне снова играют в игру: "Россия готова применить ядерное оружие". Главная причина – давление на США, чтобы они не позволили нам бить дальнобойным оружием вглубь России. К сожалению, они близки к успеху.

По-прежнему я считаю, что в среднесрочной перспективе Путин не собирается использовать ядерное оружие. Главная причина – он трус и боится за свою жизнь. Ядерное оружие снимает пока табуированный вопрос о физическом уничтожении Путина.

Кроме того, в окружении Путина кроме Патрушева и Ковальчука, кажется, нет никого, кто готов поддержать использование ядерного оружия, а здесь он вынужден будет делать коллективное решение. Конечно, субъектность какого-нибудь Бастрыкина или Кириенко сейчас очень условна. Но с точки зрения дальнейшего элитного переворота использование ядерного оружия может создать желание проявить эту самую субъектность и ускорить транзит власти.

Ядерное оружие увеличивает внутреннюю изолированность Путина. И он превратится в сумасшедшего, который представляет угрозу для элит. Проще говоря, после применения ядерного оружия Путин вынужден будет идти на внутренний террор и должен зачистить элиты, открыв путь для новых кадров с тем, чтобы в короткой перспективе и эти кадры пересадить. Это требует колоссальных усилий. А Путин в последнее время демонстрировал страшную ленивость.

Напомню, что полномасштабное вторжение началось из-за того, что Путин считал, что краткая победоносная война превратит его в третий полюс мира и Китай и США вынуждены будут взять его на новую Ялтинскую конференцию по разделу мира. С большой долей вероятности мы можем предположить, что ядерное оружие приведет к изоляции РФ.

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