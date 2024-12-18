Пасивний імперіалізм – важливий, але майже нерозроблений концепт.

Активний імперіалізм – це КримНаш, КиївЗаТриДні, НаБерлін, НаВашингтон, МожемПовторить, тут нічого нового і дивного.

Пасивний імперіалізм – це "Ни одной пяди чужой земли не хотим. Но и своей земли, ни одного вершка (...) не отдадим никому" (Сталін, 1930). Навіть якщо це "своє" було захоплено силою буквально вчора: "Нам чужого не надо, но свое мы не отдадим, чье бы оно ни было, – хохотнул Терри". (Смайлер, 2014).

Найвідоміший приклад пасивного імперіалізму – "Крим бутерброд что лі, чтоби єго туда-сюда возвращать?". Заради справедливості, Навальний у в'язниці усвідомив свою помилку і з 2022 року виступав за повернення півострова.