Пассивный империализм – важный, но почти неразработанный концепт.

Активный империализм – это КрымНаш, КиевЗаТриДни, НаБерлин, НаВашингтон, МожемПовторить, здесь ничего нового и удивительного.

Пассивный империализм – это "Ни одной пяды чужой земли не хотим. Но и своей земли, ни одного вершка (...) не отдадим никому" (Сталин, 1930). Даже если это "свое" было захвачено силой буквально вчера: "Нам чужого не надо, но свое мы не отдадим, чье бы оно ни было, – хохотнул Терри". (Смайлер, 2014).

Самый известный пример пассивного империализма – "Крым бутерброд что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?". Справедливости ради, Навальный в тюрьме осознал свою ошибку и с 2022 года выступал за возвращение полуострова.