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Україна, якщо і вступить у НАТО, то нестандартно. Що це означає

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Україна, якщо і вступить у НАТО, то нестандартно. Що це означає

журналіст, політичний оглядач
14.11.2023, 21:04

Що мав на увазі колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен щодо часткового надання гарантій безпеки Україні

Міністерка оборони Нідерландів  Кайса Оллонгрен привітала "творчу ідею" колишнього генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, який сказав про можливість прийняти Україну в НАТО з тим, щоб 5 стаття договору про утворення альянсу поширювалася поки на території України, які перебувають під контролем українського уряду. 

Це є черговим підтвердженням, що Расмуссен виступив не з індивідуальною ідеєю, а з однією з пропозицій, які зараз серйозно обговорюються у колах політиків і експертів НАТО, щоб знайти якнайкращий варіант якщо не закінчення, то локалізації війни між Росією та Україною.

Однак йдеться не про те, що Україну можуть взяти до альянсу без територій, окупованих Росією. Не про те, що Україну примусять відмовитися від своїх територій на користь Росії, чи ми не матимемо права відвойовувати їх. Йдеться лише про те, що гарантії безпеки можуть бути розповсюджені тільки на території, де не відбуваються активні бойові дії на момент ухвалення рішення про вступ до НАТО.

Вибір в України сьогодні не такий ідеальний, як хотілося б. Вибір буде дійсно між нестандартними рішеннями. Скажімо, Україна отримає запрошення до НАТО й одночасно гарантії безпеки на контрольовані території, що, як каже Расмуссен, і переконає Путіна, що він не зможе завоювати всю Україну, бо зустрінеться з НАТО.

Або Україна залишиться поза НАТО і гарантіями безпеки до політичної угоди, яка зафіксує, що Росія не має бажання продовжувати війну. Коли у Росії виникне бажання проводити такі перемовини з Україною? Можливо такого бажання не виникне ніколи.

 

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