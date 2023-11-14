Украина, если и вступит в НАТО, то нестандартно. Что это значит

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен приветствует "творческую идею" бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, который сказал о возможности принять Украину в НАТО с тем, чтобы 5 статья договора об образовании альянса распространялась пока на территории Украины, находящиеся под контролем украинского правительства.

Это очередное подтверждение, что Расмуссен выступил не с индивидуальной идеей, а с одним из предложений, которые сейчас серьезно обсуждаются в кругах политиков и экспертов НАТО, чтобы найти наилучший вариант если не окончания, то локализации войны между Россией и Украиной.

Однако речь не о том, что Украину могут взять в альянс без оккупированных Россией территорий. Не о том, что Украину заставят отказаться от своих территорий в пользу России, или мы не будем иметь права отвоевывать их. Речь идет только о том, что гарантии безопасности могут быть распространены только на территории, где не проходят активные боевые действия на момент принятия решения о вступлении в НАТО.

Выбор в Украине сегодня не так идеален, как хотелось бы. Выбор будет действительно между нестандартными решениями. Скажем, Украина получит приглашение в НАТО и одновременно гарантии безопасности на контролируемые территории, как говорит Расмусен, и убедит Путина, что он не сможет завоевать всю Украину, потому что встретится с НАТО.

Или Украина останется вне НАТО и гарантий безопасности к политическому соглашению, которое зафиксирует, что у России нет желания продолжать войну. Когда у России возникнет желание проводить такие переговоры с Украиной? Возможно, такого желания не возникнет никогда.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.