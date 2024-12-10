2025 рік на африканському континенті буде багатим на події

Говорити про те, що Росія "контролює" процеси у більшості держав африканського континенту, буде скоріше фантастикою. Ми з колегами аналізували інструменти впливу РФ і дійшли висновку про наявність умовної "російської зони", до якої входять лише 6 країн. Інші — сфера майбутніх інтересів та сфера конкуренції з іншими силами. До яких належать як регіональні лідери (Ефіопія, Кенія, Нігерія, ПАР) і Китай. Останній, до речі, справді істотно впливає на політику приблизно половини країн Африки.

Виникає питання: "у чому тоді причини проблем країн Заходу на африканському напрямі". Відповідь — у специфіці політики розбудови відносин із країнами Африки. Інвестиції ЄС та США були зосереджені, в основному, навколо видобувного бізнесу і, в більшості своїй, не стосувалися сфер розвитку промисловості, передачі технологій, людського капіталу. Гуманітарні питання вирішувалися через міжнародні організації, що маскувало роль західних держав.

І, нарешті, підтримка громадянського суспільства так чи інакше була пов'язана із питаннями побудови демократичної (європейського зразка) моделі політичного устрою. Все це дозволяло місцевим політичним елітам заявляти про "неоколоніальний" характер "західної політики". Особливо останні роки, коли низка африканських держав зробила ривок в економічному розвитку і гостро потребувала саме технологічної співпраці та інвестицій.

Така ситуація дозволяла Китаю грати на контрастах. КНР зацікавлена насамперед у ресурсах. Але китайський підхід полягав у локалізації низки виробництв (читай технологічне співробітництво), інвестиціях в енергетику транспорт. Можна згадати і так звану "стадіонну дипломатію" – будівництво спортивних, наукових та культурних об'єктів з передачею їх "в дар" країні "від китайського народу". Що дозволяло поставити риторичне питання "а що збудували європейці останніми роками". Ну і, нарешті, питання освіти — кількість африканських студентів у КНР з 2012 до 2022 року зросла у 8 разів.

Москва заходила до ЗМІ, політичної сфери (політтехнологи), сфери безпеки. У тому числі нестабільні юрисдикції з, як правило, авторитарними режимами. При цьому активно розвиваючи гуманітарну та освітню складову. І, враховуючи медійний фактор, досить легко трансформувала низку проявів антиколоніальних настроїв у "антизахідні". Але низка кремлівських ініціатив (як, наприклад, ідея будівництва АЕС, вхід через дестабілізацію регіону, політтехнологічна допомога контрелітам) почали входити в протиріччя насамперед з інтересами регіональних лідерів (Ефіопія, Нігерія, ПАР), а також з інтересами КНР.

Натомість у листопаді відразу два західні "важковаговики" відвідали африканський континент. Причому порядок денний їх зустрічей, питання і зроблені акценти суттєво контрастували з попереднім досвідом європейської та американської політики в Африці:

• Президент США Джо Байден здійснює дводенний візит до Анголи, де зустрічається також із лідерами Замбії, Конго та Танзанії.

• Керівник МЗС Франції Жан-Ноель Баро здійснив візити до Чаду та Ефіопії.

• А в Парижі з візитом був президент Нігерії Бола Тінубу.

Варто, мабуть, розпочати з контурів візиту Джо Байдена. По-перше (і це важливо) ключові тези щодо результатів зустрічей американський президент озвучив у "музеї рабства" в ангольській столиці Луанді. Де заявив про:

• Виділення мільярда доларів допомоги для сімей, які змушені були залишити свої будинки через засуху. Важлива теза — безпосередня допомога США у великих розмірах. І пов'язана з темою голоду та продовольчої безпеки.

• Надання кредиту півмільярда доларів на будівництво залізниці "Lobito-Athlantic" – проекту, покликаного з'єднати узбережжя Анголи з ДРК і Замбією. На даному етапі кредит видано на реконструкцію діючої гілки ангольською територією, а на 2026 рік анонсовано початок будівництва гілки до Замбії.

Вже ці два пункти, точніше те, як вони представлені, можна сприймати як контргру на полі, яке використовується Росією:

1. Заяви, зроблені в музеї рабства (як і зустрічі там) — пряме відсилання до "антиколоніальних" настроїв на африканському континенті та спроб РФ "монополізувати тему".

2. Пряма допомога, причому не через міжнародні організації так само "перебиває" російські "продовольчі пакети", які "Африканський корпус" рекламує як демонстрацію готовності Кремля допомагати бідним. Штати просто дають більше. Тут їм, швидше, конкурентом є КНР. Але Пекін поки що "попереду" завдяки своїй "стадіонній дипломатії" – будівництві об'єктів спортивної, культурної чи наукової інфраструктури.

3. Велика кредитна лінія та розвиток залізничної інфраструктури, на перший погляд, є спробою конкуренції насамперед із проектами Китаю. Тим більше, що, за великим рахунком, залізниця так само будується "від порту до рудників". Але Замбія та ДРК — країни, вхід до яких цікавий і для Росії — вона активно намагається розгортати там свою інфраструктуру впливу. Великий проект, який буде "зав'язаний" на одного з небагатьох американських партнерів, що залишилися, на континенті створює труднощі для Кремля.

І, нарешті, процес, який розпочався незадовго до візиту Байдена — інвестиції у технологічне переобладнання провайдера стільникового зв'язку (та інтернет) Africell. Ця компанія належить США та працює в Анголі, ДРК, Гамбії та Сьєрра-Леоне. Важливий процес, який зберігає американську присутність (і, можливо, контроль) у телекомунікаційній галузі цілого регіону.

Візит французького міністра закордонних справ, швидше, мав "авральний" характер — після негативних подій у Нігері, Чаді, Малі, необхідно було знайти точку опори на континенті та запропонувати оновлений формат роботи. Франція поставила на контакти з регіональними лідерами, одним із яких є Ефіопія. Про "вимірні" результати візиту в економічній сфері преса писала мало. Натомість було зроблено два широкі політичні жести:

• Франція повернула Ефіопії понад 3500 археологічних артефактів, що зберігалися у запасниках французьких музеїв. До того ж три з них Барро привіз особисто.

• Французьке МЗС заявило про свій намір лобіювати закріплення за африканськими країнами двох постійних (!) місць у Раді безпеки ООН. Легко здогадатися, що одним із таких кандидатів є саме Ефіопія.

Переговори також йшли з питань регіональної безпеки (зокрема, проблем Судану, Сомалі) та форуму Франція-Африка, фінальних домовленостей було досягнуто у вересні 2024. І тут важлива роль регіональних лідерів — якщо просто "французький" саміт низка країн із політичних мотивів може ігнорувати, то відмовити впливовим сусідам буде набагато складніше.

Збройна тема — окремий блок, який варто уважно вивчати. Справа в тому, що понад 20 років Росія, у просуванні своїх інтересів, робила ставку на постачання озброєнь та техніки. З 2023 року РФ почала стрімко втрачати частку на африканському ринку – відсоток російських озброєнь, проданих країнам регіону впав з 44% (це офіційні, "білі" постачання, за деякими даними сумарно більше 55%) до 17-20% (за субсахарською Африкою — менше 17%). Крім того, конкуренти РФ пропонують на місцевий ринок більш сучасні, ніж старі радянські зразки, наприклад, Туреччина, стала основним постачальником БПЛА в Нігер.

Таким чином, під загрозою остаточної втрати впливу на африканському континенті, європейські та американські політики спробували трансформувати свої підходи. намагаються грати на традиційних для Росії напрямках. Та й активність Туреччини (особливо на тлі сирійських подій) не варто скидати з рахунків. Тим більше, що в Лівії Анкара підтримує уряд у Тріполі, а Москва — генерала Хафтара.

Тому 2025 рік на африканському континенті буде багатим на події.

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