Відповісти Білорусі можна Придністровʼям. Ось що це означає
Тарас Загородній
політолог, управляючий партнер Національної антикризової групи
Найвищим пілотажем асиметричної війни було б після ультиматуму Білорусі зайнятися Придністров'ям.
До речі, ті, хто сильно переживає щодо юридичної рамки, то хочу нагадати, що Молдова неодноразово вимагала виведення російських військ, а 15 березня 2022 року резолюцією ПАРЕ ця територія була визнана окупованою Росією. Можна завжди посилатися на ці рішення.
Якщо і далі будуть запитання, то можна попросити вибачення. Так сталося. Буває. Але нам потрібно скорочувати лінію фронту, якою є по суті кордони з Молдовою та Білоруссю, та вивільняти ресурси. Плюс додаткова деморалізація росіян. Їх викидають скрізь, а вони нічого з цим не можуть удіяти.
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