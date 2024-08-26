Найвищим пілотажем асиметричної війни було б після ультиматуму Білорусі зайнятися Придністров'ям.

До речі, ті, хто сильно переживає щодо юридичної рамки, то хочу нагадати, що Молдова неодноразово вимагала виведення російських військ, а 15 березня 2022 року резолюцією ПАРЕ ця територія була визнана окупованою Росією. Можна завжди посилатися на ці рішення.

Якщо і далі будуть запитання, то можна попросити вибачення. Так сталося. Буває. Але нам потрібно скорочувати лінію фронту, якою є по суті кордони з Молдовою та Білоруссю, та вивільняти ресурси. Плюс додаткова деморалізація росіян. Їх викидають скрізь, а вони нічого з цим не можуть удіяти.

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