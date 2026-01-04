Це все так прекрасно. Принизили Путіна. Показали, як "робити СВО". Вигнали диктатора з країни, та ще й до вʼязниці його запроторили, а не у сусіди з Асадом і Януковичем.

Чому б не порадіти пересічному українцю. Якому завжди було плювати на закони, верховенство права. Тут "наші бʼють", і бʼють друзів Путіна. Ну класно ж. Та й Мадуро нелегітимний, чому б тоді, щоб дістати його, не порушити суверенітет іншої країни. Тим паче там у них і так все погано. А Мадуро ще й завжди підтримував російську агресію. Його точно не шкода.

Ба більше, ми так давно просили, щоб США повернули собі роль світового поліціянта. І от на тобі. Повертають. Принаймні напівсвітового.

Але це все дуже лякає.

Ми хотіли поліціянта, який відстоює закон і порядок. А що робити, якщо це буде брудний коп з голлівудського кіно? Корумпований поліціянт, який понад усе любить гроші (нафту, рідкісноземельні метали...)

Чи не з такими людьми Путін усе життя вмів домовлятись? Чи не йому на руку саме такі США? Які ще й остаточно втрачають моральне лідерство. Тим паче, що Венесуела для Путіна – це була радше стаття витрат, а не доходів. А нафта звідси, навіть якщо все піде добре, поллється не так і швидко. Та й справжність тих самих рекордних запасів ще треба довести. Бо про них заявляли саме Чавес-Мадуро, а вони, як усякі комуністи, вміють вигадувати казки для дорослих.

"Ми будемо управляти Венесуелою" – це лякає. "Є питання до Мексики" – також. Бо є ще ж Гренландія. І в тій самій стратегії, де написано, що Західна півкуля – це задній двір Білого дому, так само написано, що ЄС – це зловісне утворення, яке треба зруйнувати. І Путіну також. А ми ж саме туди прямуємо, між іншим.

Не можна виправдовувати порушення закону і правил справедливістю. Це завжди погано закінчувалось. Завжди. І, може, для Венесуели то буде на краще, якщо вийде. Бо не факт, що вийде саме так, як говорить зараз Трамп. Але чим це закінчиться для всього світу? Куди далі піде новий поліціянт? З ким він далі домовиться?

Усі ці правила гри видумали не просто так. Іноді робити за законом довго і марудно. Але це єдиний шлях до сталого розвитку.

Тому операція США вражає. І лякає. І не факт, що бʼє по Путіну. Хоч у росіян зараз така приємна для ока істерика. Але точно бʼє по і без того вже крихкому світу.

І точно бʼє по Китаю. І ще відкрите питання, що буде відповіддю Пекіна. Поки божевільний Кім запустив чергову ракету в море. Глушити рибу він любить. Але чи це все? Бо є Тайвань. І якщо Трампу можна, то чому не можна Сі? Бо Трамп показав, як можна. Показав, що Путін лох, бо не зміг за три дні, а Трамп зміг.

А якщо Сі подумає, що і він зможе? Наскільки тоді весь світ стане крихким?

