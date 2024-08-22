В умовах кліматичних змін українські аграрії опинилися перед викликами, які впливають на обсяг виробництва та стабільність цін на сільськогосподарську продукцію. Цього року погодні умови, зокрема спека, що тривала, ще більше ускладнили ситуацію, поставивши під загрозу звичні показники врожайності.