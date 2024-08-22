В условиях климатических изменений украинские аграрии оказались перед вызовами, влияющими на объем производства и стабильность цен на сельскохозяйственную продукцию. В этом году погодные условия, в том числе продолжительная жара, еще больше усложнили ситуацию, поставив под угрозу привычные показатели урожайности.