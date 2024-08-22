Какая сельхозпродукция будет в дефиците в этом году из-за жары и войны?
Денис Марчук
заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета
В условиях климатических изменений украинские аграрии оказались перед вызовами, влияющими на объем производства и стабильность цен на сельскохозяйственную продукцию. В этом году погодные условия, в том числе продолжительная жара, еще больше усложнили ситуацию, поставив под угрозу привычные показатели урожайности.
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