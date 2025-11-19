Корекція ринку змусить ШI-індустрію перейти від "хайпу" до практичної прибутковості

Оригінал колонки опубліковано на The Conversation

Світове інвестиційне шаленство навколо штучного інтелекту призвело до того, що відповідні компанії оцінюються в трильйони доларів, а прогнози щодо того, як ШІ підвищить економічну продуктивність, зачаровують.

Але останніми тижнями настрій почав змінюватися. Інвестори та керівники компаній тепер відкрито ставлять під сумнів, чи дійсно величезні витрати на будівництво та експлуатацію систем штучного інтелекту можуть бути виправдані майбутніми доходами.

Генеральний директор Google Сундар Пічаї говорив про "ірраціональність" у зростанні ШІ, а інші говорили про те, що деякі проєкти виявляються складнішими і дорожчими, ніж очікувалося.

Тим часом світові фондові ринки пішли на спад, причому основний удар припав на акції технологічних компаній, а вартість криптовалют знизилася на тлі того, що інвестори виявляються дедалі нервовішими.

